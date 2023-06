"Shopping Queen" aus Berlin: Gil zäumt das Pferd von hinten auf und haut Guido von den Socken

Berlin - Am Mittwoch ist das pinke Shopping-Mobil mit Brasilianerin Gilmara (44) durch Berlin gebraust. Dabei war zwischenzeitlich nicht klar, ob die Kandidatin mit ihrem Outfit rechtzeitig fertig werden würde. Denn Gil shoppte anders als die meisten anderen.

Moderator und Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) fand es sehr mutig, zuerst Kleinkram zu kaufen, ohne zu wissen, was noch käme.

Im nächsten Store verliebte sich Gil dann in dunkelblaue Boots, die in der Shopping-Bag landeten, obwohl ihr die Schuhe eine Nummer zu klein waren.

Auf der Suche nach dem perfekten Look zäumte die lebenslustige 44-Jährige das Pferd von hinten auf: Den ersten Laden, den Gil anpeilte, war ein Schmuckladen, in dem die Accessoires liebende Brasilianerin rund 143 Euro ausgab.

Die in Kreuzberg lebende Heilpädagogin geht am Wochenende gern mit ihren Freundinnen feiern. Das ist eine gute Grundlage, um diese Woche bei " Shopping Queen " zu punkten.

Am Ende brachte ein Styling mit Disco-Soul, viel Groove und Glitzer die beste Seite der 44-Jährigen zum Vorschein: "Ich finde, sie haben sie verjüngt und schmaler gemacht", bewunderte Guido das Werk der Fachkräfte.

Doch die Zeit drängte und so musste Gil sich sputen. Schließlich liegt das Hauptaugenmerk der Woche auf der Festival-Frisur, die noch gezaubert werden musste.

Beim Shoppen versetzte dann ein Spitzen-Body die Heilpädagogin in Freudentaumel. Das It-Piece für den Festival-Look schien gefunden zu sein.

Dann endlich ging es ans Eingemachte. Gil probierte eine geblümte Hose an. Doch Mode-Guru Guido überzeugte die Kombination keineswegs: "Das geht gar nicht!" Auch die Wahl-Berlinerin entschied sich stattdessen für eine knappe Jeans-Shorts.

Ob Gil auf dem Laufsteg mit ihrem Look auch die Blicke ihrer Konkurrentinnen auf sich ziehen konnte?

Da das Musikfestival, das von Lukas Podolski (38) veranstaltet wird, im September stattfinden soll, bemängelten sowohl Sonja (33) als auch Natalie (28) die fehlende Jacke. Den Kopf hingegen fanden ihre Mitstreiterinnen zum Küssen und bewerteten Gils Leistung am Mittwoch mit guten 36 Punkten.

Damit bleibt Montags-Kandidatin Natalie mit 39 Punkten in Führung. Am Donnerstag shoppt dann die Leiterin einer Tanzschule, Julia (36), in der Hauptstadt.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.