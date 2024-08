20.08.2024 06:33 888 "Shopping Queen" aus Berlin: Guido schockt Kandidatinnen mit "Motto, das keiner will"

Bei "Shopping Queen" in Berlin ist es am Montag freizügig zur Sache gegangen. Doch bis es so weit war, sorgte das Motto der Woche für Schnappatmung.

Von Mia Goldstein

Berlin - Bei "Shopping Queen" in Berlin ist es am Montag freizügig zur Sache gegangen. Doch bis es so weit war, sorgte das Motto der Woche für Schnappatmung. Ob sich die Kandidatinnen für die Krone einen Schubs geben werden? Kandidatin July (26) setzte das freizügige Motto von "Shopping Queen" in Berlin gekonnt um. © RTL / Constantin Ent. "Es ist genau das Motto, das keiner will", begann Moderator Guido Maria Kretschmer (59) verheißungsvoll die erste Folge, bevor er die Bombe platzen ließ. Passend zum Hochsommer verkündete der Modepapst das freizügige Thema: "Beach Beauty - Sei mit Deiner Bademode der Hingucker am Strand!" Er erklärte den teils sichtlich geschockten Kandidatinnen, dass sie alle Regionen ihres Bodys mit Tuniken, Strandkleidern oder Monokinis verdecken dürfen und nicht komplett blank ziehen müssen. Shopping Queen "Shopping Queen"-Kandidatin greift zur Schere: "Sieht aus wie vom Werwolf angefallen!" Doch für Kandidatin Diana (49) war die Vorstellung, das It-Piece gekonnt auf dem Laufsteg in Szene zu setzen, der blanke Horror. "Wow, Leute. Ich nehm noch 'nen Schluck, eh! Halleluja!", rief sie aus. Der Modepapst hingegen hatte wenig Mitleid und lachte voller Vorfreude: "Einen trifft es immer, und dieses Jahr trifft es Euch!" Weiter versprach Guido: "Wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat, dann wird es der Himmel auf Erden." Shopping Queen aus Berlin: Mit Badelatschen aufs Treppchen? Moderator Guido Maria Kretschmer (59) freut sich auf die neueste Bademode, die Berlinerinnen in der VOX-Sendung auf dem Laufsteg zeigen. © RTL / Andreas Friese Montagskandidatin July brauste im Shopping-Mobil mit ihrer Freundin los. Ihre Wahl traf auf einen grünen Bikini für 199 Euro, den sie offen auf dem Laufsteg präsentierte. Ein weißes Hemd trug July lässig um ihre Arme. Badelatschen, eine Korbtasche und eine Sonnenbrille vervollständigten ihren Beauty-Beach-Stil. Shopping Queen Was ist da denn los? Guidos Favoritin wird nur Letzte bei "Shopping Queen" Modepapst Guido fand Julys Auftritt toll und sehr offensiv. Dabei merkte er erfreut an, dass sich die 26-Jährige in ihrem mutigen Bikinioutfit sichtlich wohlfühle. Bei ihren Konkurrentinnen kam ihr Beach-Outfit insgesamt gut an. Einige Kritikpunkte gab es dennoch, sodass July vor der finalen Bewertung von Moderator Guido 33 Punkte erhaschte. Diana (49), Johanna (26), Sabine (53), Ariane (35), die mit Rapper Cro (34) einmal ein Kunstprojekt umgesetzt hat, wollen in den kommenden Tagen mit ihrer Bademode der Hingucker am Strand werden. "Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.

