"Die verarschen mich!": "Shopping-Queen"-Begleitung Djamila Rowe kurz vorm Abbruch

Frankfurt am Main - Da ist die Folge von " Shopping Queen " vom Donnerstag wohl haarscharf am Eklat vorbeigeschrammt. Denn die prominente Shopping-Begleitung Djamila Rowe (56) war wohl kurz davor, während des Drehs auszusteigen.

Djamila Rowe (56, r.) erwies sich als Shopping-Begleitung für ihre Kandidatin Lisa (34) eher als Last, denn als Hilfe. © RTL/Constantin Ent.

"Ich war kurz vorm Abbrechen", sagte die amtierende Dschungelkönigin nach der Einkaufstour sichtlich schlecht gelaunt. Und auch Kandidatin Lisa (34) machte nicht gerade den glücklichsten Eindruck.

Aber der Reihe nach ...

"Stylische Safari - Kreiere einen modischen Dschungellook mit deiner königlichen Begleitung" lautet das Motto der "Shopping Queen"-Woche aus Frankfurt am Main.

Anlass ist das 20-jährige Jubiläum des Dschungelcamps, das am heutigen Freitag ja in eine neue Staffel geht. Deshalb bekamen die Kandidatinnen auch jeweils einen ehemaligen Sieger der Reality-Show zur Unterstützung an die Seite gestellt.

"So richtig freuen tue ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht", machte Djamila schon vor der Shopping-Tour klar, dass sie auf die anstehende Aufgabe nicht sonderlich viel Lust hatte.