Shopping Queen: Motto wird zu "krasser Herausforderung" - Kandidatin bricht goldene Regel!

Düsseldorf - Auf die Düsseldorfer "Shopping Queen"-Kandidatinnen wartet in dieser Woche ein ganz besonderes Motto, mit dem Modeguru Guido Maria Kretschmer (58) für eine gewaltige Überraschung bei allen Teilnehmerinnen sorgte! Montags-Kandidatin Jill (21) machte den Anfang.

Guido Maria Kretschmer (58) hat sich für seine Düsseldorfer Kandidatinnen ein ganz besonderes Motto einfallen lassen. © RTL / Andreas Friese

Zum 30. Mal ist das beliebte VOX-Format in dieser Woche in der Mode-Metropole Düsseldorf zu Gast - mit Guidos Motto hätte jedoch keine der fünf Kandidatinnen gerechnet!

"Love is in the hair - entdecke mit deiner Perücke neue Facetten deiner Persönlichkeit!", verkündete der Star-Designer feierlich die Wochenaufgabe für seine Teilnehmerinnen, nachdem die sich (beim obligatorischen Gläschen Sekt) kennengelernt hatten.



Jill sah angesichts des Mottos jedoch weniger begeistert aus.

"Das wird eine krasse Herausforderung", prophezeite die 21-jährige Azubine, während sich Mutter und Shoppingbegleitung Klaudia (52) zuversichtlich zeigte.

Immerhin: Die Perücken bekommen die Kandidatinnen von Guido gestellt, das Los entscheidet jedoch darüber, welche Düsseldorferin welches Modell bekommt.

Nachdem Jill - zu ihrer Freude - eine pinke Langhaar-Perücke gezogen hatte, ging es auch schon los Richtung City. Die Outfit-Wahl gestaltete sich zunächst jedoch schwierig.