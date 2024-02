Shopping Queen: Harald darf sich nur an Tamaras Look angleichen, ob das gut geht?

Tamara (58) und Harald (58) kennen sich bereits, seit sie 18 Jahre alt sind. © VOX

"Same same but different - Baut einen unterschiedlichen Look mit einem gleichen Teil" lautet die Tagesaufgabe diesmal für Tamara (58) und Harald (58).

Als sie dem Shopping-Queen-Team ihren riesigen Kleiderschrank präsentiert, stellt sich schnell die Frage, ob Tamara nicht kaufsüchtig sei. Diese verneint vehement und Ehemann Harald muss prustend lachen. Ihr monatliches Shopping-Budget bleibt lieber ihr Geheimnis.

Noch ein Schluck Champagner mit den anderen Kandidatinnen und schon geht es für die beiden 58-Jährigen in den pinken Bus. Mit an Bord ist auch ihr kleiner Hund Mika, was Stardesigner Guido Maria Kretschmer natürlich besonders freut:

"Das ist, glaub' ich, der erste Hund, der mit beim Einkaufen dabei ist (...) der soll mal was erleben."