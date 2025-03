Guido überrascht mit Fluch: "Shopping Queen"-Kandidatin "sehr traurig"

München - Unter dem Motto "Die perfekte Welle: Präsentiere ein Outfit mit schwungvollen Rüschen oder Volants" sollen fünf Kandidatinnen bei " Shopping Queen " in München einen Look kreieren. Am Finaltag muss Fira (38) eine spezielle Kröte schlucken.

In Firas Ei steckt leider "ein Fluch", erklärt Guido Maria Kretschmer (59) in einer Videobotschaft: Sie muss 200 Euro ihres Shopping-Budgets wieder abgeben.

Mit nur 300 Euro kauft Fira diesen Look und wird damit zur "Shopping Queen" von München. © Screenshot RTL+

Pech im Spiel, Glück beim Shoppen: Schon im ersten Laden findet Fira einen passenden Rock, Top, Schuhe und Accessoires. Beim Friseur lässt sie sich einen sleeken Knoten zaubern und wird geschminkt.

"Alles passt zusammen. Man sieht dem Look nicht an, dass er so günstig war. Sie trägt das Ganze mit großem Anmut und Stolz", findet Guido. Als Fira dann über den Laufsteg läuft, jubelt er: "Sie sieht so stylisch aus."



Auch die anderen Kandidatinnen sind baff bei ihrem Anblick. "Wie du das alles geschafft hast!", sagt Kandidatin Sabina (25) unter Tränen und vergibt die Höchstpunktzahl. Am Ende kommt Fira in Summe auf 38 Punkte.

Beim Besuch in Hamburg kann sich Guido den Lobeshymnen nur anschließen. Dank seiner Extrapunkte wird Fira am Ende "Shopping Queen" von München. "Ich kann es nicht fassen", reagiert sie überglücklich.

