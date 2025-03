Shopping-Queen-Hexe bringt Guido auf die Palme: "Jetzt kann ich bald nicht mehr!"

Die Styling-Doku Shopping Queen ist in dieser Woche in Koblenz zu Gast: In der ersten Folge bringt Hexe Anna-Sophia Guido Maria Kretschmer auf die Palme.

Von Florian Gürtler

ACHTUNG, SPOILER!

Koblenz - In dieser Woche ist die bekannte Styling-Doku "Shopping Queen" in Koblenz zu Gast. In der ersten Folge geht die selbsterklärte Hexe Anna-Sophia (29) auf Einkaufstour - und Guido Maria Kretschmer (59) regt sich auf!

"Shopping Queen"-Kandidatin Anna-Sophia (29) kauft unter dem Motto "Ärmel adé - mache Deine Weste zum Blickfang" ein. © Screenshot/Shopping Queen/RTL+ "Bitte, jetzt kann ich bald nicht mehr! Ich habe das Gefühl, ich bin seit zwölfeinhalb Jahren hier mit Anna-Sophia und ihrer Freundin Christina unterwegs!", echauffiert sich der Modedesigner im letzten Drittel der Folge. Zuvor hatte die Kandidatin mit einem Pendel bestimmt, welche Handtasche sie nimmt. Die gelernte Bürokauffrau sagt von sich selbst: "Ich bin eine Hexe." Sie betätigt sich als Beraterin, für ihre Klientinnen und Klienten errechnet sie "Lebenszahlen" und erstellt Horoskope. In der "Shopping Queen"-Folge fällt die 29-Jährige vor allem durch ihre Unfähigkeit auf, sich entscheiden zu können. Sie und ihre Shopping-Begleitung Christina (29) verbringen gleich zu Beginn eineinhalb Stunden in einem Geschäft. Sie testen diverse Kombinationen mit Weste und Minirock aus, nur um am Ende kein einziges der Kleidungsstücke zu erwerben. Shopping Queen "Schade": Als Marion ihren Look auf dem Laufsteg präsentiert, fließen Tränen "Die hat nichts gekauft jetzt? 'Die ist ja die Albtraum-Kundin', möchte man laut rufen", lautet Guidos Kommentar hierzu.

