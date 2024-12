"Shopping Queen" in Berlin : Als Maja das sexy Motto hört, muss sie erstmal ihren Freund fragen

Berlin - Heiße Weihnachten bei " Shopping Queen ": Die Kandidatinnen aus Berlin mussten in dieser Woche keine Geschenke, sondern sich selbst ansprechend verpacken. Montagskandidatin und Küken Maja (22) war zu Anfang gar nicht glücklich über das sexy Motto.

Rückendeckung von ihrer besten Freundin hatte Maja schon mal. Doch was würde ihr Freund Elias denken? Bevor es also mit dem pinken Shopping-Mobil auf Tour ging, wollte die Teilnehmerin die Sache lieber erst mit ihrem Liebsten besprechen.

Für Kandidatin Maja gab es am Montag eine Kette Vivienne Westwood im Wert von 485 Euro. Das teure Stück sollte die Glasfaser-Planerin ebenfalls in ihr Outfit mit einbauen. Mit dem Wochenmotto war Maja aber zuerst nicht glücklich.

Erstmal gab es aber Geschenke. Denn in den weihnachtlichen Spezial-Folgen von "Shopping Queen" bekommen die Kandidatinnen nicht nur ein Motto, sondern dürfen auch ein Türchen vom Adventskalender öffnen.

"Ja, Ihr habt richtig gehört", sagte der Modepapst lachend. Doch gleich darauf erklärte er beruhigend: "Wer es etwas bedeckter mag, etwas angezogener, hat natürlich die Chance, alles zu machen." Wichtig sei nur, dass man die Lingerie "irgendwo hervorblitzen" sieht, so Guido Maria Kretschmer.

"Süße Bescherung – verführe deinen Liebsten in einem aufregenden Lingerie-Look!", lautete das Motto, das sich Moderator Guido Maria Kretschmer (59) für seine fünf Hauptstadt-Kandidatinnen überlegt hatte.

Guido Maria Kretschmer (59) hat in dieser Woche nach Berlin eingeladen. © Jens Kalaene/dpa

"Was meinst du, wie viel Haut zeigen ist fein und wie viel nicht?", fragte Maja ihren Freund am Telefon. Die jüngste der Kandidatinnen hatte hierbei durchaus auch taktische Aspekte mit im Blick. Denn mehr Haut bringe unter Umständen auch mehr Punkte, so die simple Rechnung der 22-Jährigen.

In Elias hatte Maja glücklicherweise einen überaus pflegeleichten Partner. "Du machst das schon", erklärte dieser und betonte, dass er seiner Freundin voll vertraue. Beste Voraussetzungen also für die folgenden vier Stunden Shopping-Marathon.

Am Ende kombinierte Maja ihre Vivienne-Westwood-Kette mit einem schwarzen Kimono (56 Euro), einem schwarzen Push-up-BH (39 Euro), schwarzem Slipdress (37 Euro) und Sandaletten (36 Euro). Am teuersten waren Haare und Make-up, die mit rund 159 Euro zu Buche schlugen.

"Ich finde, sie ist jetzt schon sehr mutig", lautete das positive Urteil von Guido Maria Kretschmer. Es sei eine "tolle Kombination", lobte der 59-Jährige. Majas Konkurrentinnen sahen das ähnlich und belohnten die Kandidatin mit insgesamt 33 Punkten.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.