"Shopping Queen" in Berlin: Bei diesem Ex-Bachelor kriegt Anne Herzklopfen!

Berlin - Halbzeit bei "Shopping Queen" in Berlin . Am Mittwoch ging es für Anne (37) und Ur-Bachelor Paul Janke (43) auf große Shopping-Tour. Anne hat eine klare Vorstellung von ihrem Outfit. Kann Paul ihren Ansprüchen gerecht werden?

Als der legendäre Rosenkavalier Paul Janke in der Tür steht, ist das Geschrei aller fünf Kandidatinnen groß. "Ich wusste es!", ruft Alena (35) in die Runde. Auch die 37-Jährige ist "ziemlich zufrieden" mit ihrer gut aussehenden Shopping-Begleitung.

Das Motto dieser Woche lautet "Herzklopfen - Finde das perfekte Outfit für die erste Nacht der Rosen mit dem Bachelor!". Doch das ist nicht das Einzige, was Berlinerin Anne am Mittwoch Herzklopfen bereitet.

Guido Maria Kretschmer (59) war bei dem Look von Anne zwiegespalten. © RTL / Andreas Friese

Der erste Laden war kein Erfolg. Auch in der zweiten Boutique entsprach kein Kleid Annes Vorstellungen.

In Laden Nummer drei ist sich die Dreifach-Mama immer noch unschlüssig. Doch Paul findet eine Alternative. Ein silbernes Glitzerkleid soll es werden. "Wir wollten was dezentes Schwarzes und jetzt ist es so ein vollkommenes Glitzer-Ding. Aber ich finde es nicht schlecht", so der ehemalige Bachelor.

Auch Anne lässt sich nach einigen Zweifeln überzeugen. Neben dem Kleid (159 Euro) kommen noch Ohrringe (33 Euro), ein Ring (12,95 Euro) und High Heels (229,95 Euro) hinzu.

Nach dem Kauf diverser Kosmetikprodukte (35 Euro) fällt der Unternehmerin auf, dass das Geld knapp werden könnte. "Haben wir überhaupt noch Geld übrig für die Haare?", will Paul wissen. "Ich habe es irgendwie verkehrt berechnet. An der Kasse konnte ich nicht mehr umkehren", gibt Anne zu verstehen.

Dennoch zaubert ihr Friseur mit nur 24,60 Euro einen eleganten Zopf. Paul ist positiver Dinge und sich sicher, "wir haben das Beste draus gemacht".

Für Guido Maria Kretschmer (59) wirke der Look nicht ganz fertig. "Aber klar, wenn sie so hinausmarschiert, denkt jeder Bachelor: 'Da ist sie.' Ich finde, sie sieht toll aus", so der Modepapst dennoch positiv. Auch die Konkurrenz kann Anne mit ihrem Look überzeugen und ergattert 31 Punkte.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.