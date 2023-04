"Shopping Queen" in Berlin: Gestochene Motte am Hals versetzt Guido ins Staunen

Tag zwei bei "Shopping Queen" in Berlin: Nicole (34) sucht das perfekte Outfit rund um eine Radlerhose.

Von Mia Goldstein

Berlin - Tag zwei bei "Shopping Queen" in Berlin: Die deutsche Barista-Meisterin Nicole (34) suchte das perfekte Outfit rund um eine Radlerhose und hatte zunächst einiges zu zeigen.

Nicole (34) shoppt gerne auf Berlins Flohmärkten. © RTL/Constantin Ent. (2) "Hab ich noch nie in meinem Leben gesehen", sagte Mode-Guru Guido Maria Kretschmer (57), als Nicole ihre diversen Tattoos präsentierte. Während des Lockdowns habe die 34-Jährige aus Berlin-Friedrichshain aus Langeweile angefangen, sich selbst zu tätowieren. Eine Motte ziert ihren Hals und die Aufschrift "Schorle?" ihren Unterarm. Motten gab es in Nicoles Kleiderschrank dafür keine und ihrer Meinung nach auch keine Fehlkäufe. Die unkonventionelle Berlinerin zog Jacken und Pullover in diversen Farben und aus verschiedenen Stoffen von den Bügeln. Lady Gaga sei Nicoles Modevorbild, und so ausgefallen waren auch die Looks, die die 34-Jährige aus ihrem Kleiderschrank präsentierte. Shopping Queen Finale bei "Shopping Queen" in Hamburg: Nur Guido ist begeistert vom Mut zur Farbe Die Berlinerin shoppt am liebsten auf dem Flohmarkt und kombiniert günstige Teile mit teureren Stücken. Ihre bunter, schrille Art hätte auch auf den Kleidungsstil ihres Mannes abgefärbt. So könnten sie im Partnerlook mit Katzenmotiv auf dem Hemd zusammen durch Berlin ziehen.

Nicole setzt auf Farbe

Die Deutsche Barista-Meisterin Nicole (34) entscheidet sich gegen das Regencape. © RTL/Constantin Ent. Mit 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit shoppte Nicole mit ihrer Freundin Saskia durch die Läden. Im ersten Geschäft hatten es der 34-Jährigen quietschend bunte Regenmäntel angetan, die sie ausgiebig anprobierte. Guido hatte zu dem Look eine eindeutige Meinung. "Könnte man auch auf einer Fetisch-Party tragen", kommentierte der Mode-Guru die Regenjacke. Die Zeit lief Nicole davon, ohne dass das Key-Piece gefunden war. Doch dann ging die Entscheidungsfindung plötzlich schnell. So wanderte eine grüne Steppjacke, eine lila Radlerhose, ein blaues Barett und eine schwarze Handtasche in die Shopping-Bag. Shopping Queen "Shopping Queen" aus Hamburg: Tag drei mit der kritischen Christine Im weiteren Verlauf kaufte Nicole schwarze Schnürschuhe und deckte sich in der Drogerie mit Schminkutensilien ein. Ein Pullover in beige sowie eine Sonnenbrille und Kette vervollständigten das Outfit, und Nicole begab sich zum Friseur. Viel Zeit blieb jedoch nicht mehr und auch das Budget reichte gerade so, um den Look zu vervollständigen. Dann endlich ging es für Nicole "vom Rad auf den Laufsteg". Die 34-Jährige präsentierte eine Radlershorts in Flieder kombiniert mit einer grünen Jacke und einem blauem Barett. "Das sind sehr angesagte Farben", stellte Guido fest.