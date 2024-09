"Shopping Queen" in Berlin: Mariolas Schicksalsschläge überwältigen Guido Maria Kretschmer

Berlin - Finale bei " Shopping Queen" in Berlin! Am Freitag ging Mariola (55) als letzte Kandidatin auf große Einkaufstour. Schaffte sie den perfekten Pailletten-Moment?

Als wäre all das noch nicht schrecklich genug, brachte sie einen weiteren Schicksalsschlag an. "Das Tiefste war vor eineinhalb Jahren eine Hirntumor-OP", berichtete die Ernährungsberaterin über ihre schwere Vergangenheit.

Guido Maria Kretschmer (59) vergibt wie üblich seine Punkte erst im Finale. © Focke Strangmann/dpa

Danach sei sie in ein tiefes Loch gefallen, aus dem sie aber selbst wieder herauskam: "Nach der OP sagte ich: Ich mache weiter."

Zunächst konnte sie nichts mit sich anfangen und begann in der Reha mit dem Malen von Bildern - und eines schenkte sie ihm schon vor vielen Jahren. Dieses habe, so Guido, einen Platz an seiner Wall of Fame bekommen.

Ob es das Leben dieses Mal gut mir ihr meinte und sie den Sieg einfahren konnte? "Verdient hätte sie es auf jeden Fall, ist ein cooler Look", lobte der Mode-Zar.

Noella (27) und Billy (38) belohnten den Look jeweils mit acht Punkten, Angelina (27) vergab mit zehn Zählern die Höchstwertung, Jessi (42) waren es neun wert. Anschließend folgte wie üblich Guidos Bewertung im Finale und es zeigte sich biblisch gesprochen: Die Letzten werden die Ersten sein.

Mariola landete auf dem Siegertreppchen und ist damit die 52. Shopping Queen. Zweitplatzierte war Noella, Billy landete auf dem dritten Platz. Das Schlusslicht bildete Angelina.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.