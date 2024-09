13.09.2024 06:30 600 "Shopping Queen": Als Noella GNTM-Beichte macht, wird Guido Maria Kretschmer ernst

Die "Shopping Queen"-Woche in Berlin neigt sich dem Ende zu. An Tag 4 trat Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Noella den Kampf um die begehrte Krone an.

Von Denis Zielke

Titelfoto: RTL / Constantin Ent., Focke Strangmann/dpa (Bildmontage)