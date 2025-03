"Ich kann nicht mehr!": Deshalb reißt Guido bei Kandidatin Marie der Geduldsfaden

Köln - Tag 2 bei " Shopping Queen " in Köln : Am Dienstag geht Kandidatin Marie (44) auf große Einkaufstour und strapaziert dabei zeitweilig nicht nur die Nerven ihrer Begleitung Jennifer (39). Auch Star-Designer Guido Maria Kretschmer (59) reißt irgendwann der Geduldsfaden.

Marie (44) entscheidet sich beim Shoppen für einen dunkelblauen Glitzer-Cardigan. © RTL / Constantin Ent.

Das liegt jedoch keineswegs an der Persönlichkeit der quirligen Dienstagskandidatin, sondern vielmehr an ihrer Entscheidung, sich ihr gesamtes Outfit in ein und demselben Laden zusammenzustellen. Von der dortigen Auswahl ist der Modepapst nämlich weniger begeistert, wie er unverhohlen kundtut.

Wie schon Konkurrentin Sophia (25) am Montag muss auch Marie einen "Cosy Cardigan" finden, der das winterliche Wochen-Motto erfüllt. Der Weg dahin ist zwar zunächst holprig, wird am Ende aber mit der neuen Bestleistung der Woche belohnt: Marie erhält sagenhafte 38 Punkte!

Während Guido das Hauptteil des Looks - eine dunkelblaue Glitzer-Strickjacke - eigentlich ganz hübsch findet, ist der Modeexperte mit den restlichen Outfit-Bestandteilen aber weniger einverstanden.

Vor allem die Schuhmodelle, die die Kölnerin anprobiert, sorgen bei ihm für Unmut. "Es ist überhaupt nicht Winter", empört sich der Star-Designer angesichts der Pumps, in die Marie schlüpft.

Und als hätte die ihn gehört, entscheidet sie sich nach langem Hin und Her doch noch für ein Paar cremeweiße Stiefeletten (obwohl diese ihr satte vier Nummern zu klein sind).