Kandidatin mit pinker Auswahl völlig überfordert: Verkäuferin muss Ruder übernehmen

Shopping Queen ist in dieser Woche wieder einmal in Köln zu Gast, wo Star-Designer Guido Maria Kretschmer sich ein besonders kreatives Motto ausgedacht hat!

Von Laura Miemczyk

Köln - "Shopping Queen" ist in dieser Woche wieder einmal in Köln zu Gast, wo Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) sich ein kreatives Motto ausgedacht hat, was nicht besser zur Jahreszeit passen könnte!

Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) hat in dieser Woche ein Motto im Gepäck, das den Kölnerinnen ziemlich gefällt! © RTL / Andreas Friese Eine neue Shopping-Woche beginnt - und Guidos Kandidatinnen sind voller Vorfreude auf die bevorstehende Aufgabe! Die lautet in dieser Woche "Flower Queen - Begrüße den Frühling in deiner neuen Lieblingsfarbe!", was bei den Teilnehmerinnen für schiere Begeisterung sorgt. Der Modepapst hat sich allerdings noch eine Besonderheit ausgedacht, denn jede Kandidatin bekommt zu Beginn ihrer Einkaufstour eine Frühlingsblume mit auf den Weg, deren Farbe sich im Look der jeweiligen Teilnehmerin widerspiegeln muss. Den Anfang macht am Montag das Küken der Runde: Studentin Tami (21). Die Blondine bekommt eine pinke Pfingstrose überreicht und freut sich riesig. "Das ist meine Lieblingsfarbe!", ruft die 21-Jährige aus, ehe sie sich zusammen mit Shopping-Begleitung Lyn (20) auf den Weg in die Kölner City macht. Shopping Queen "Shopping Queen" in Berlin: Das gab's noch nie! Das Glück scheint auf der Seite der Freundinnen zu sein, denn schon im ersten Geschäft werden die beiden fündig. Nicht nur ein pinker Hosenanzug sticht Tami und Lyn ins Auge, sondern auch ein Kleid im selben Farbton. Die Auswahl an pinkem Material überfordert die Tageskandidatin jedoch prompt - sodass nicht die Shopping-Begleitung für Abhilfe sorgt, sondern die engagierte Verkäuferin. "Du nimmst jetzt einfach alles mit und wir testen das!", weist sie ihre junge Kundin an. Guido ist begeistert. "Könnte die nicht Bundeskanzlerin werden?", scherzt er. "Für mich jetzt schon die Shopping-Beratung des Jahres!"

"Shopping Queen" in Köln: Tami shoppt bis zur letzten Minute