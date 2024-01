"Shopping Queen": Kandidatin giggelt mit Prince Damien, doch Guido verzweifelt

Frankfurt am Main - Die beliebte Doku-Soap " Shopping Queen " steht in dieser Woche ganz im Zeichen des RTL-Dschungelcamps , das am morgigen Freitagabend startet. Doch in der dritten Folge brachten Kandidatin Mercy (43) und ihr prominenter Shopping-Begleiter Prince Damien (33) Modedesigner Guido Maria Kretschmer (58) sogar zum Knurren vor lauter Unzufriedenheit.

Am Ende war die Zeit knapp: Kandidatin Mercy (43) kümmerte sich im "Shopping Queen"-Bus um ihr Make-up, Prince Damien (33) half ihr dabei. © RTL/Constantin Ent

Die Rezeptionistin und gelernte Fremdsprachensekretärin aus Kenia und der 33-jährige Dschungelkönig aus dem Jahr 2020 mit der Glitzer-Augenbraue gingen in der Berger Straße in Frankfurt am Main auf ihre gemeinsame Suche nach einem passenden Outfit für die 43-Jährige.

Das Motto lautete: "Stylische Safari - kreiere einen modischen Dschungellook mit Deiner königlichen Begleitung!"

Dabei verstand sich das Duo blendend: Mercy und Prince Damien waren unentwegt am Giggeln, während sie mit einem Budget von 500 Euro und vier Stunden Zeit auf Shopping-Jagd gingen. Ob sie bei all dem gemeinsamen Spaß auch die richtige Auswahl trafen? Von Guido kamen jedenfalls einige kritische Töne aus dem Off.

Schon die erste Wahl, ein größtenteils in dunkelgrün gehaltener Jumpsuit mit Muster, wurde von dem 58-Jährigen nur als "so semi-toll" bezeichnet. Er hoffte inständig, dass im weiteren Verlauf der Einkaufstour noch "Safari-Momente" zu dem Look hinzukämen.

Auch die Auswahl der Schuhe (graugrüne Stiefeletten) rief bei dem Designer keine Freudentöne hervor. An einer Stelle war sogar so etwa wie ein Knurren von dem unzufriedenen Moderator zu hören.