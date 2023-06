Shopping Queen: Kostet Annemarie Eilfelds Nagellack-Attacke ihren Kumpel den Sieg?

Berlin - Diese " Shopping Queen "-Woche steht unter dem Motto "Farbenspiel! Drehe das Glücksrad und finde die Farbe für dein Outfit." Kandidat Jimmy (26) legte mit guten 33 Punkten vor. Am zweiten Tag darf der gebürtige Sachse Dominik (30) - genannt Dodo - losziehen, um das perfekte Outfit zu finden.

Auf jeden Fall hat er prominente Unterstützung dabei, denn seine Shopping-Begleitung ist Annemarie Eilfeld (33). Die Sängerin ist 2009 durch die Sendung DSDS bekannt geworden, in der sie den dritten Platz belegte. Der Berliner Single und seine beste Freundin kennen sich mittlerweile seit fast zehn Jahren. Mal sehen, ob das Duo auch beim Shoppen unter Zeit- und Gelddruck gut harmoniert.

Dodos Kleiderschrank ist bunt, schrill und glitzert - gute Voraussetzung also für das Motto! Doch als das Glücksrad bei Lila stoppt, ist er nicht besonders happy. Die Farbe löst bei keinem der "Shopping Queen"-Kandidaten Begeisterung aus. Wird Dodo, dessen Vorbild Harry Styles ist, diese Herausforderung meistern können?

Bei den Schuhen ist Guido Maria Kretschmer (58) eindeutig der Meinung: "Langweilig!". "Ich dachte, dass der viel mehr Gas gibt. Ich dachte, das ist so ein Farbfrettchen, der haut doch richtig rein und wird mal richtig die ganze Farbpalette erzählen", kommentiert der Designer. Trotzdem werden es die schwarzen 70-Euro-Sneaker.

Annemarie verschönert in den letzten Minuten Dodos Haarpracht. © RTL / Constantin Ent.

Jetzt schnell mit dem Shoppingmobil zum Haare stylen! Brillenbügel und Ohrringe werden im Auto noch mit dem lila Nagellack verschönert. Guido hat da eine klare Meinung zu: "Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Nicht, dass du aussiehst, wie Elton John in seinen schlechtesten Zeiten."

Beim Friseur eingetroffen herrscht große Erleichterung bei dem Shopping-Team, denn das Budget reicht. Der 30-Jährige bekommt eine komplette Typveränderung: Die Haare kommen ab und Guido gefällt es.

Nachdem Annemarie ihm die Nägel lila lackiert hat, lebt sie sich kreativ an der 48-Euro-Hose aus und spritzt wild mit dem Nagellack über den Stoff. Dodo findet es geil, aber ob die Kandidaten das auch so sehen?

Selbstbewusst schreitet der Kandidat der Stunde schließlich über den Laufsteg und Guido feiert die Verwandlung. Auch einer der Kandidaten ist positiv überrascht: "Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ist aber total cool. Die Jacke erfüllt das Motto natürlich." Annemaries kreativer Eingriff in das Outfit kommt also gut an. Mit insgesamt 31 Punkten, schafft er es trotzdem nicht ganz, Jimi vom Thron zu stürzen.