"Shopping Queen"-Männer-Spezial: Kandidat Erik und der Penis-Beutel

Hamburg - Eine besondere Woche " Shopping Queen " aus Hamburg beginnt. Bei dem "Männer-Spezial" gehen insgesamt fünf Herren auf die Jagd nach dem besten Outfit. Kandidat Erik (34) geht am Montag als Erster auf Einkaufstour.

Schnell rückt ein Turnbeutel mit pinken Penis-Motiven in den Vordergrund. Zunächst zögernd will sich Erik für den 6,99 Euro günstigen Sack entscheiden, Freund Daniel legt allerdings Veto ein. "Oh Gott, die Boys, denkt der. Die können nicht mal einen Penis-Rucksack ertragen", scheint der "Shopping Queen"-Vater den Blick des Verkäufers zu deuten.

Neben einer Sonnenbrille soll aber noch DAS Highlight her. Dafür zieht es den PR-Berater und seinen Freund zu Brunos. Eine Boutique mit Büchern, Wäsche und besonderen Accessoires - speziell für Schwule, wie der Stardesigner erklärte.

Nach einem langen Hin und Her entscheidet sich der eigentliche Kord-Fan schließlich für ein Ton-in-Ton-Outfit aus Chino-Shorts und Pullover. Für den Modeexperten zunächst etwas "uniformig". Und auch die ausgewählten Sneaker in der ebenfalls ähnlichen Farbfamilie peppen das Ganze laut Guido erstmal nicht weiter auf. Aufpassen angesagt!

Eriks Shopping-Tour startet mit Partner Daniel in der Hamburger Innenstadt.

Die Motto-Verkündung von Guido Maria Kretschmer (59) sorgte für hellauf Begeisterung bei der Männerrunde. © RTL / Constantin Ent.

Auch wenn sich Modeexperte Guido letztlich gewünscht hätte, dass der "so sympathische Erik" etwas mehr aus seiner Komfortzone heraustritt, sieht er den finalen Look als stimmig an.

Ebenso Alvaro (53), Christian (35), Nils (23) und Noah (32), denen die Shopping-Tour noch bevorsteht. Vor allem die Shorts machen "einen schicken Arsch", findet Olivia-Jones-Familienmitglied Fanny Funtastic alias Christian und gönnt Erik damit acht Punkte.

Insgesamt erhält der Montagskandidat 34 Zähler von seinen Mitstreitern und legt damit mit seinem unifarbenen Outfit ordentlich vor. Alles in allem zeigen sich die vier Konkurrenten also begeistert, sind sich bei einer Sache aber uneinig: die hochgezogenen Socken. Ein Punkt, bei dem sich Erik allerdings von Anfang an sicher war: Das muss!

Als Nächstes auf die Jagd nach dem perfekten Outfit rund um die sommerlichen Shorts geht am Dienstag Noah - ein Kandidat, der dem Format nicht unbekannt ist.

