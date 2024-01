"Shopping Queen": Mona verfehlt total das Motto, doch dann überrascht sie plötzlich alle

Frankfurt am Main - Am Finaltag der Frankfurter " Shopping Queen "-Woche samt königlicher Dschungelcamp-Begleitung sorgte Kandidatin Mona mit einer gewagten Frisur-Entscheidung für große Augen bei ihren Mitstreiterinnen und Moderator Guido Maria Kretschmer (58).

Kandidatin Mona sollten beim "Shopping Queen"-Special aus Frankfurt für eine große Frisur-Überraschung sorgen - mit an ihrer Seite Dschungelcamp-Gewinner Ross Antony (49). © RTL/Constantin Ent.

Gemeinsam mit keinem Geringeren als dem "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Gewinner von 2008, Ross Antony (49), durfte am Freitag auch endlich Teilnehmerin Mona in den Kampf um die Shopping-Krone einsteigen.

Unter dem Motto "Stylische Safari - Kreiere einen modischen Dschungellook mit deiner königlichen Begleitung" hatte Mona, so viel sei an dieser Stelle verraten, einiges Überraschendes vor.

Und dann ging es auch schon los mit der wilden Shopping-Tour, doch bereits im ersten Laden zog sich bei Fashion-Ikone Guido alles zusammen, denn Mona wollte ihrer ausgeprägten Passion für Tier-Print-Klamotten nachgehen. "Das wäre schon zu viel", kommentiert Guido und leider auch an wenig am Thema Safari vorbei.

Am Ende wurde es trotzdem eine braune Bluse mit Zebra-Muster und ein schwarzer Faltenrock, weil Ross und Mona im Gegensatz zu Guido von dem Look total begeistert waren. Der Modeexperte kritisierte: "Das ist far away von Safari."