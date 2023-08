"Shopping Queen" Tag vier: Sowas gab's noch nie

Donnerstagskandidatin Lydia hatte ihre ganz eigene Vorstellung eines Kimonos. Experte Guido Maria Kretschmer fühlte sich wie im Märchenland.

Von Alice Nägle

Hamburg - Bei "Shopping Queen" Tag vier in Hamburg verlor sich Donnerstagskandidatin und Luxus-Dame Lydia (40) in einem Brautmodengeschäft und shoppte dort einfach alles. Profi Guido Maria Kretschmer (58) zum Look: "Sowas haben wir glaube ich noch nie auf dem Laufsteg gehabt".

Lydia (40) ging am Donnerstag shoppen. Sie besuchte nur eine Boutique im Rahmen ihrer Tour. © RTL/Constantin Ent. Das gab's wahrscheinlich noch nie: Von einer richtigen Shopping-Tour im pinken Einkaufs-Mobil der VOX-Sendung konnte man am Donnerstag nicht sprechen. Die 40-jährige Innenarchitektin schnappte ihren Lebensgefährten Moritz und huschte in nur ein einziges Geschäft in Eppendorf: einen Laden für Brautmoden-Accessoires, Schlaf- und Nachtwäsche. In ihrer Vorstellung befand sich die Donnerstagskandidatin sofort auf einer Yacht. Und dazu passend sollte der perfekte Kimono gefunden werden. Doch das ging recht schnell in die Hose, als sie ein schwarzen Glitzerüberwurf anprobierte: "Das ist alles nur kein Kimono", muss Guido erneut klarstellen. Lydia griff gemeinsam mit ihrer Beraterin und Bekannten dann zu unterschiedlichen Modellen, die eher an Bademäntel für Bräute erinnerten. Guidos Expertenmeinung: "Das könnte eine Art Kimono sein. Es sollte aber nicht so in die Lingerie Richtung gehen". Doch es scheint, als hätte keiner die 40-Jährige in ihrer Vorstellung über einen Kimono stoppen können. Ihre Shopping-Begleitung Moritz hatte sowieso fast nichts zu melden. Shopping Queen "Shopping Queen"-Kandidatin zu Beginn direkt am Motto vorbei: "Das ist alles nur kein Kimono" Dennoch landete letztlich eine Art Kimono in der Einkaufstasche. "Das hat alles ein bisschen was von Eisprinzessin und ist natürlich weit weg von dem, was wir vorhatten", so Guido zu dem gewählten Hochzeitsmorgenmantel. Doch Lydia zog durch und baute alles rund um den weißen Spitzen-Umhang. Sogar ein riesiger Hut durfte mit.

Der Look von Lydia spaltet die Meinungen auf Instagram:

Guido Maria Kretschmer: "Ich bin begeistert von dem Märchenfest"

Guido Maria Kretschmer (58) war immer wieder überrascht von der Donnerstagskandidatin: "Sowas hatten, wir glaube ich, noch nie auf dem Laufsteg". © RTL/Constantin Ent. "Ich wollte doch nicht Märchenwald. Ich kann nicht mehr, ehrlich", so der Stardesigner über den außergewöhnlichen Look der 40-Jährigen zum Motto "Konichiwa, Kimono!". Als sie sich dann noch aus Budgetgründen irgendwelche Schnürungen mit Blüten zwischen die Füße klemmen ließ, um damit eine Art Schuh anzudeuten, war es um Guido geschehen. "Die traut sich was, auf jeden Fall". Nicht mal für Haare- und Make-up musste sich die gebürtige Pinnebergerin aus der einzigen Boutique wegbewegen, die sie besucht hatte: Die Stylistin kam einfach mit allem drum und dran angefahren. Als Einstimmung auf das Yacht-Erlebnis gab es dann sogar noch Champagner mit Erdbeeren: "Guido auf dich, auf Hollywood, du weißt Bescheid", prostete Lydia in die Kamera. Der Designer kann über die gesamte Aktion dieses Tages nur noch lachen: "Ich bin sehr begeistert von dem Märchenfest". Kandidatin Lydia, die sonst gerne mal 3000 Euro im Monat für Mode ausgibt, schaffte es schließlich tatsächlich mit den 500 Euro auszukommen – auch wenn keine richtigen Schuhe dabei herausgesprungen sind. Mit etwa einer Stunde Rest auf der Uhr beendete sie schließlich ihren Shopping-Tag in nur einer einzigen Boutique in Hamburg. Shopping Queen Shopping Queen: Bei Christines Shorts denkt Guido, sie sei "von einem Tier angefallen worden" Trotz der wahrscheinlich ungewöhnlichsten Einkaufs-Tour, die es bei "Shopping Queen" in Hamburg je gegeben hat, hat der Experte am Ende irgendwas für ihren Look übrig: "Es ist natürlich irgendwo ein Kimono, so mit den Ärmelchen. Und wenn das die Idee ist, ein Hochzeitskimono zu tragen, dann ist das irgendwo auch ein Look." "Trotzdem frage ich mich, was Leute denken, die jetzt erst einschalten, was das für ein Motto ist. Prinzessin Tausendschön?", legte Guido bei ihrem Anblick auf dem Laufsteg dann nochmal nach. Doch was sagte letztlich die Konkurrenz?

Kandidatin Ari: "Fast schon verkleideter Sommer-Look"