"Shopping Queen" Tag zwei in Hamburg: Sex-Kleid sorgt für Aufregung

An Tag zwei bei "Shopping Queen" aus Hamburg kaufte auch Kandidatin Jenni einen Look, den Guido für das Motto unpassend fand.

Von Alice Nägle

Hamburg - Am Dienstag war Kandidatin zwei, Jennifer (34), auf "royaler" Shopping-Tour. Das VOX-Format "Shopping Queen" von Guido Maria Kretschmer (59) kommt diese Woche mit dem eher schwierigen Motto "Long live the King" um die Ecke. Fast wäre die Hamburgerin mit einem Sex-Kleid zu Charles' Krönung gegangen.

Dieses Kleid, das Kandidatin Jenni (34) hier anprobiert hat, fand der Designer Guido Maria Kretschmer (59) noch unpassender als das, das sie am Ende gewählt hat. © © RTL/Constantin Ent. Die Dienstagskandidatin Jennifer, genannt Jenni, hat definitiv einen Hang zu besonderen Klamotten. So präsentierte sie zum Einstieg direkt bunte Weihnachtspullover von Pornhub. Generell gefällt Jenni alles was bunt ist. So sammelt sie auch gerne Starbucks-Trinkbecher aus diversen Ländern der Erde. Genau wie die Lego-Sammlung ihres Ehemanns und Shopping-Begleiters Christian (35) werden diese in einer großen Vitrine im Wohnzimmer aufbewahrt. Die 1,71 Meter große Blondine hat laut Star-Designer Guido aufgrund ihrer Figur die perfekten Voraussetzungen für das Motto. "Sie ist wie gemacht für kleine Mantelkleider". Shopping Queen Guido verzweifelt völlig an Kandidatin eins bei "Shopping Queen" aus Hamburg Aber hat sie es auch geschafft, ein "feines, elegantes" Outfit für die Krönung von König Charles III. mit 500 Euro Budget zu shoppen?

Haare machen bei der Staubsauger-Firma

Mit diesem schwarzen Spitzenkleid würde Jenni (34) bei der Krönung von König Charles III. auftauchen. © © RTL/Constantin Ent. Jenni fuhr mit dem pinken Shopping-Bus als Erstes in einen Secondhandladen, wo sie zu einem schwarzen Spitzenkleid griff. Guido war davon nur so halb überzeugt. Die Farbe Schwarz wäre für ihn einfach nicht das Wahre für eine Krönungszeremonie. Neben diesem wanderte noch ein weiteres Rotes mit in die Kabine. Doch noch vor der Anprobe griff die Hamburgerin zu einem Dress mit Glitzer-Aufschrift und realisierte nicht, was Guido schnell erkannte: "Es heißt Sex was da drauf steht. Ich wollte es nur mal kurz sagen. Das geht gar nicht". Nachdem auch Jennis Mann die unpassende Aufschrift erkannt hatte, war klar: Dieses Kleid wird es nicht. Shopping Queen "Shopping Queen" in Berlin: Gestochene Motte am Hals versetzt Guido ins Staunen Am Ende wanderte das schwarze Spitzendress in die nachhaltige "Shopping Queen"-Tasche. Außerdem noch eine Moscino-Umhängetasche und ein royalblauer Mantel. Um nicht barfuß über den Laufsteg zu müssen, ging das Duo auf Schuhsuche, die von Guido ziemlich kritisch beäugt wurde.

Das finale Outfit der Dienstagskandidatin wurde letztlich abgerundet durch nudefarbene Glitzer-Pumps, eine Shaping-Strumpfhose und ein bisschen Schmuck. Das Haarstyling ließ sich Jenni von Profis einer früheren Staubsauger-Firma machen, geschminkt hatte sie sich aber selbst. Jennis Ehemann Christian klebte ihr für das gewisse Etwas sogar noch künstliche Wimpern auf die Lider. In den lockigen Haaren trug die Hamburgerin einen Haarreif, der ein wenig aussah wie ein Diadem. Guido war das finale Styling "viel zu viel".

Shopping Queen: Wieder keine Handschuhe