"Shopping Queen"-Kandidat mit "Kleiderschrank aus der Hölle": Guido kann Anblick nicht fassen

Hamburg - Los geht die wilde Fahrt im wahrsten Sinne des Wortes am Donnerstag mit Nils (23) - dem Jüngsten in der " Shopping Queen "-Runde.

Mit diesem Hut überzeugt Kandidat Nils (23) Stardesigner Guido Maria Kretschmer (59) nicht. © RTL/Constantin Ent.

Bevor die Entertainer-Persönlichkeit, wie ihn die anderen liebevoll wahrnehmen, seinen vierstündigen Einkaufsbummel startet, zeigt er seinen "Kleiderschrank aus der Hölle", wie er selbst sagt.

Denn: Nils legt Kleidung nicht zusammen, sondern verpackt sie einfach in durchsichtige Kisten, die er im Schrank stapelt. Stardesigner Guido Maria Kretschmer (59) muss bei diesem Anblick nur lachen.

Zusammen mit Shopping-Begleitung und Arbeitskollegin Sabine (40) geht's dann schließlich los. Der aufgeweckte Nils springt förmlich in das pinke Shopping-Mobil und setzt zu Beginn alles auf einen Herrenausstatter.

"Sollten wir da nichts finden, müssen wir uns erschießen", klingt der Puppenbauer bei einer großen Musicalproduktion erst einmal wenig euphorisch und rennt gleichzeitig völlig überdreht die Treppe des ersten Geschäftes nach oben.

Während Nils ebenso den Plan eines eher schicken, maritimen Looks verfolgt, wünscht sich die Konkurrenz vom Nesthäkchen der Runde endlich die langersehnte Hot-Pants - und zwar sexy kombiniert. Statt einer sehr knappen Hose, wandert eine knielange Shorts sowie ein hellblaues Sakko in die Einkaufstasche. Dazu kombiniert der quirlige 23-Jährige, der in jedem Laden, den er betritt, erstmal ein wenig durchdreht, ein weißes T-Shirt.

"Aus einem weißen T-Shirt und einer blauen Short macht er ein Erlebnis", kommentiert Mode-Experte Guido Nils' "Sommertanz" in der Kabine.