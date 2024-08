"Shopping Queen"-Spezial: Noah startet seine Einkaufstour auf radikale Weise

Hamburg - Dienstagskandidat Noah (32) ist kein Unbekannter bei " Shopping Queen ". Der Hamburger war bereits Teil der beliebten Sendung. Als Shopping-Begleitung stand er Freundin Laura bereits vor zwei Jahren beratend zur Seite. Die hat die Show am Ende sogar gewonnen.

Und die gibt es: Der bekennende "Drei Fragezeichen"-Fan lässt sich die Seiten auf null rasieren und auch am Oberkopf nur wenig stehen. Den Zuspruch von Mode-Ikone Guido Maria Kretschmer (59) hat er jedenfalls. "Sehr, sehr, sehr schön", findet der Designer das Ergebnis.

Für "Shopping Queen" eher ungewöhnlich, startet der Transmann seine Tour beim Friseur. Denn: Eine komplette Look-Veränderung soll her.

Und dennoch: Mit seiner besseren Hälfte an seiner Seite soll es auch dieses Mal klappen.

Doch wie geht es aus, wenn Noah selbst mit seinem Look überzeugen muss? Durch den Sieg von Freundin Laura steht der 32-Jährige enorm unter Druck, wie er zugibt.

Auch Stardesigner Guido Maria Kretschmer (59) war unglaublich begeistert von dem finalen Look von Noah. © RTL / Andreas Friese

"Toll, toll, toll. Ich find's super", zieht Guido im übertragenden Sinn schließlich sogar den Hut vor Kandidat zwei, so gut gefällt dem Designer das Endergebnis auf dem Laufsteg.

Angetan hat es das finale Outfit von dem Lego-Liebhaber aus Shorts, Hemd, Sonnenbrille, (natürlich) hochgezogenen Tennissocken und klassischen, weißen Sneakern, auch seinen Mitstreitern.

Sogar an die Details hat der 32-Jährige gedacht und sich all seine Piercings noch vor seinem Auftritt im Studio wechseln lassen. Dieser Fleiß wird von den anderen Teilnehmern schließlich mehr als belohnt. In den Augen der vier anderen Männer hat Noah das Motto zu 100 Prozent erfüllt.

"Umgehauen", "Perfekt" und "der absolute Wahnsinn" so die Wortwahl. Der Dienstagskandidat darf somit mit vollen 40 Punkten nach Hause gehen. Schwer zu toppen - und zumindest nach Tag zwei bedeutet das für Noah Platz eins.

Am Mittwoch muss sich Christian (35) beweisen und auf die Suche nach dem perfekten Look zum sommerlichen Motto gehen.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und jederzeit im Stream bei RTL+.