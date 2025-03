Trotz Tochter als Begleitung: Mama von GNTM-Siegerin fällt bei Guido komplett durch

"Was bei der Tochter top gelaufen ist, scheint bei ihr nicht zu funktionieren", schüttelte Guido den Kopf und verglich den Look mit einer Ordnungsbeamtin beim Verteilen von Knöllchen.

Guido Maria Kretschmer (59) ist sichtbar nicht mit Meires Schuh-Auswahl einverstanden. © Screenshot: Shopping Queen/RTL+

"Mama hat eine Vorstellung, die sie unbedingt umsetzen möchte, aber es geht einfach nicht", fasste Vivien das Problem zusammen.

Anstatt aber umzudenken, blieb Meire ihrer Idee treu, sehr zu Guidos Enttäuschung. Der hoffte, dass zumindest die Schuhe das Outfit noch retten würden. Doch anstatt zu etwas Hochhackigem griff die 50-Jährige zu silbernen Sneakern. "Es bleibt einem nichts erspart", winkte der Designer da schon resigniert ab.

Zu allem Überfluss waren die Klamotten auch noch so teuer, dass kein Geld mehr für Frisur und Make-up zur Verfügung stand. Also hieß es "Do It Yourself", wobei Meire glücklicherweise auf den professionellen Rat ihrer Tochter setzen konnte.

Dennoch war es schließlich wohl der ausgelassene Friseur und ihr etwas einfallsloser Pferdeschwanz - mit diesem war sie morgens schon zur Shoppingtour gestartet -, der Meire die meisten Punkte bei den anderen Kandidatinnen kostete.