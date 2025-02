Überraschung bei "Shopping Queen": Guidos Favoritin gewinnt nicht

Hamburg - Finale bei "Shopping Queen" in Hamburg. Als letzte Kandidatin musste Sylvi (55) am Freitag ein Outfit zum dieswöchigen Motto "Halsabschneider! Finde einen angesagten Look mit deinem extravaganten neuen Kragen" finden. Eine Herausforderung für die gelernte Frisörin – und das nicht nur wegen einer Demo in der Innenstadt, die dem Shopping-Mobil die Durchfahrt erschwerte.