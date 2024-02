Uschi verzweifelt beim Shoppen, Guido kringelt sich vor Lachen: "Seh' aus wie 'ne Vogelscheuche"

Düsseldorf - Am vierten Tag ging Kandidatin Uschi (70) bei " Shopping Queen " in Düsseldorf an den Start und sorgte nicht nur für einen ziemlich unterhaltsamen Einkaufstrip, sondern legte auf dem Laufsteg eine Perfomance hin, die ihre Konkurrentinnen vom Hocker haute.

Bei Guido Maria Kretschmers (58) Wochen-Motto dreht sich für die Düsseldorfer Runde alles um die Perücke. © RTL/Andreas Friese

Auch Uschi stellte sich am Donnerstag Guido Maria Kretschmers (58) Wochen-Motto "Love is in the hair - entdecke mit deiner Perücke neue Facetten deiner Persönlichkeit!", die Leistungen ihrer Konkurrentinnen zu überbieten, war allerdings gar nicht so leicht.

Zunächst entschied das Los auch über das Perücken-Schicksal der rüstigen Rentnerin, die schon zuvor klargestellt hatte: "Wenn ich den blonden Lockenkopf kriege, verklag' ich Euch!"

Das Schicksal meinte es dann gut mit Uschi: Sie bewies ein glückliches Händchen, das ihr ein dunkelbraunes Langhaar-Modell bescherte.

"Ich freu' mich, kein Pudel!", rief die rheinische Frohnatur glücklich und setzte sich gleich darauf auch schon samt Shopping-Begleitung und langjähriger Freundin Petra (63) ins Shopping-Mobil.

Mit der Perücke musste sich Uschi jedoch noch anfreunden - ebenso wie mit der Wahl des passenden Outfits! Im ersten Laden probierte sich die ehemalige Boutique-Besitzerin durch diverse Looks - und ließ Modeguru Guido dabei in schallendes Gelächter ausbrechen.