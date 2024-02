Natalia schafft krasse Typveränderung, doch bei einem Teil sieht Guido rot: "Bitte nicht!"

Düsseldorf - Am dritten Tag zog bei " Shopping Queen " in Düsseldorf Kandidatin Natalia (29) los, um das perfekte Outfit zum anspruchsvollen Perücken-Motto zu kreieren. Die eigentlich brünette Kosmetik-Studio-Inhaberin legte eine beachtliche Verwandlung hin!

In dieser Woche müssen Guido Maria Kretschmers (58) "Shopping Queen"-Kandidatinnen einen Look um ihre Perücke bauen. © RTL / Andreas Friese

Auch Natalia musste sich am Mittwoch Guido Maria Kretschmers (58) Wochen-Herausforderung "Love is in the hair - entdecke mit deiner Perücke neue Facetten deiner Persönlichkeit!" stellen und einen Look erschaffen, der die Konkurrenz von den Socken haut.

Wie schon ihre Mitstreiterinnen entschied auch bei der 29-Jährigen das Los über die Wahl der Perücke - und die Kosmetikerin zog glatt ein blondes Modell, das für eine gewagte Typveränderung sorgte. "Ich seh aus wie Hannah Montana!", scherzte Natalia und machte sich kurz darauf samt Shoppingbegleitung und Freundin Belma (27) auf den Weg ins erste Geschäft.

Dort mussten die beiden dann nicht lange suchen, denn sofort stach der 29-Jährigen ein grüner Mantel ins Auge, den sie mit einem schwarzen Lederrock kombinierte. Nicht nur Star-Designer Guido war begeistert!

Als Natalia dann aber zu einer Bluse mit wildem "Rock Star"-Aufdruck griff, zog der Modepapst prompt die Notbremse. "Bitte nicht! So ein Dieter-Bohlen-Hemd ist das", stöhnte er. Und als hätte die Mittwochs-Kandidatin ihn gehört, wurde die Bluse kurzerhand durch ein schlichteres Modell ersetzt.