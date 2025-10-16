Vanessa bekommt beim Shoppen fast einen Nervenzusammenbruch: "Ich könnte heulen!"
Köln - Das hatte sie sich sicherlich anders vorgestellt: An Tag vier von "Shopping Queen" in Köln bekommt Vanessa (29) während der Einkaufs-Tour mit Freundin Corinna alias "Coco" (30) fast einen Nervenzusammenbruch - und muss gar ihre Tränen zurückhalten!
Die beiden Freundinnen verkalkulieren sich am Donnerstag während ihres Shopping-Trips beim Freundinnen-Spezial ("Feiert eure Freundschaft mit einem stylischen Outfit") nämlich gehörig mit der Zeit und sorgen so dafür, dass insbesondere Vanessas Nerven stark strapaziert werden.
"Es ist so stressig, ich könnte heulen!", gesteht die Schauspielerin mehr als einmal, während Freundin Coco beruhigend auf die Brünette einreden muss. "Atmen, es wird alles gut", versucht die 30-Jährige Vanessa wieder runterzubringen.
Genießen kann die 29-Jährige ihre Einkaufstour aber nicht, wie sie ganz offen zeigt. So hechtet sie nicht nur kreischend von Laden zu Laden, sondern ist zudem sichtlich erleichtert, als sie schließlich endlich auf dem Friseurstuhl Platz nimmt. "Es ist schön zu wissen, dass es gleich vorbei ist", offenbart sie, als es auch schon auf den Laufsteg geht.
Dort sahnen die Freundinnen insgesamt 30 Punkte ab und erzielen damit - trotz ultra-stressigem Shopping-Trip - die vorerst beste Leistung der Woche! Auch wenn Star-Designer Guido Maria Kretschmer (60) bei Vanessas Look ein bisschen an "ein kleines Kalb", denken muss, "das da um die Ecke kommt", was nicht zuletzt ihrer Frisur geschuldet ist.
Shopping Queen in Köln: Vanessas und Cocos Untermotto ist "Clubnacht"
Als Untermotto hatten Vanessa und Corinna das Thema "Clubnacht" auferlegt bekommen und sich riesig über die Aufgabe gefreut. Zwei passende Outfits zu finden, die dem Motto entsprechen und den beiden auch noch zusagen, hatte sich dann jedoch als herausfordernder entpuppt als gedacht.
Mithilfe eines findigen Verkäufers stellen die Kölnerinnen schließlich zwei Leo-Looks zusammen, in denen sie sich wohlfühlen, runden die Outfits mit Schmuck und einem Last-Minute-Schuh-Kauf ab und hetzen mit 17 Minuten Restzeit zum Frisör, wo Coco sich Locken und Vanessa zwei Space-Buns machen lässt.
Ob der Freundschafts-Look der beiden tatsächlich für den Sieg reichen wird, entscheidet sich am morgigen Freitag, wenn Guidos Wertung dazugekommen und Kandidatin Ingrid (41) als Letzte (samt Freundin) auf Shopping-Tour gegangen ist.
"Shopping Queen" läuft montags bis freitags, um 15 Uhr, bei VOX. Alle Folgen sind auch eine Woche im Voraus bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Screenshot/RTL+