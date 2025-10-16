Vanessa bekommt beim Shoppen fast einen Nervenzusammenbruch: "Ich könnte heulen!"

Köln - Das hatte sie sich sicherlich anders vorgestellt: An Tag vier von " Shopping Queen " in Köln bekommt Vanessa (29) während der Einkaufs-Tour mit Freundin Corinna alias "Coco" (30) fast einen Nervenzusammenbruch - und muss gar ihre Tränen zurückhalten!

Vanessa (29) muss sich beim Shoppen zwischenzeitlich an den Kleiderständern festhalten - bei der Kölnerin liegen die Nerven blank. © Screenshot/RTL+

Die beiden Freundinnen verkalkulieren sich am Donnerstag während ihres Shopping-Trips beim Freundinnen-Spezial ("Feiert eure Freundschaft mit einem stylischen Outfit") nämlich gehörig mit der Zeit und sorgen so dafür, dass insbesondere Vanessas Nerven stark strapaziert werden.

"Es ist so stressig, ich könnte heulen!", gesteht die Schauspielerin mehr als einmal, während Freundin Coco beruhigend auf die Brünette einreden muss. "Atmen, es wird alles gut", versucht die 30-Jährige Vanessa wieder runterzubringen.

Genießen kann die 29-Jährige ihre Einkaufstour aber nicht, wie sie ganz offen zeigt. So hechtet sie nicht nur kreischend von Laden zu Laden, sondern ist zudem sichtlich erleichtert, als sie schließlich endlich auf dem Friseurstuhl Platz nimmt. "Es ist schön zu wissen, dass es gleich vorbei ist", offenbart sie, als es auch schon auf den Laufsteg geht.

Dort sahnen die Freundinnen insgesamt 30 Punkte ab und erzielen damit - trotz ultra-stressigem Shopping-Trip - die vorerst beste Leistung der Woche! Auch wenn Star-Designer Guido Maria Kretschmer (60) bei Vanessas Look ein bisschen an "ein kleines Kalb", denken muss, "das da um die Ecke kommt", was nicht zuletzt ihrer Frisur geschuldet ist.