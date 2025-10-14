"Shopping Queen" in Köln: Guido hat sich "zerstritten" und wird emotional
Köln – "Shopping Queen" in Köln geht in die zweite Runde und diesmal wird es nicht nur modisch, sondern auch emotional. Schon zu Beginn sorgt Designer Guido Maria Kretschmer (60) für einen Moment, der vielen Zuschauern wohl ans Herz geht.
Beim "Freundinnen-Spezial" beweisen sich an Tag zwei Christiane (58) und Birgit (57) aus Leverkusen. Die beiden Frauen kennen sich schon seit 44 Jahren und lösen durch ihre enge Bindung zueinander Wehmut bei Guido aus.
Aktuell gebe es ein wenig Chaos bei ihm im Freundeskreis: "Ich habe ja gerade mit einer Freundin mich zerstritten", beichtet er.
"Ich finde, mit Freunden Stress haben ist was ganz Schreckliches. Finde ich fast noch schlimmer als Familie, wenn ich ehrlich bin", gesteht der Mode-Guru offen.
Doch schnell geht es wieder zurück zum modischen Wettkampf. Gegenüber Christiane und Birgit staunt Guido: "Die sind beste Freundinnen? Die sehen ja aus wie Zwillinge!"
Und tatsächlich wirken die beiden auf den ersten Blick fast identisch: gleiche Frisur, ähnlicher Stil, dieselbe Energie. Auch beim Blick in ihren Kleiderschrank wird klar: Christiane und Birgit lieben Farbe und Muster.
Nur eins steht für beide fest – zu viel Haut soll es auf dem Laufsteg nicht geben. Ein Wunsch, der leider in die Hose geht.
Kandidatinnen stellen sich ihrem Horror-Motto bei "Shopping Queen" in Köln
Als die besten Freundinnen den Umschlag mit der Aufschrift "Mutiger Mix" öffnen, folgt der Schockmoment: Statt eines festlichen Mottos landen sie prompt bei ihrem persönlichen "Worst Case": Strandurlaub.
Dafür haben sie vier Stunden Zeit, 1000 Euro Budget und jede Menge Stress. Denn während andere Kandidatinnen gemütlich beim Friseur sitzen, müssen Christiane und Birgit am Ende aufs Styling verzichten und selbst ran.
Trotz Chaos und Zeitdruck meistern sie ihre Aufgabe: Auf dem Laufsteg zeigen sie zwei sommerliche Looks, mit farblich abgestimmten Badeanzügen, luftige Leinenhosen und Boho-Sandalen.
Guido ist begeistert: "Die sind für mich schon auch ganz weit nach vorne gesprungen, weil es kein leichtes Motto ist." Auch die Mitstreiterinnen loben die beiden für ihren Mut und ihr harmonisches Styling, hätten sich aber noch ein paar Accessoires gewünscht, die mehr Strandgefühl bringen.
Am Ende zahlt sich die Mühe aus: Mit 28 Punkten sichern sich Christiane und Birgit die bisherige Spitzenposition der Woche. Guidos Wertung folgt am Finaltag.
"Shopping Queen" läuft montags bis freitags, um 15 Uhr, bei VOX. Alle Folgen sind auch eine Woche im Voraus bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Screenshot/RTL+