"Shopping Queen" in Köln: Guido hat sich "zerstritten" und wird emotional

Köln – " Shopping Queen " in Köln geht in die zweite Runde und diesmal wird es nicht nur modisch, sondern auch emotional. Schon zu Beginn sorgt Designer Guido Maria Kretschmer (60) für einen Moment, der vielen Zuschauern wohl ans Herz geht.

Designer Guido Maria Kretschmer (60) erzählt von einem belastenden Streit mit einer Freundin. © Screenshot/RTL+

Beim "Freundinnen-Spezial" beweisen sich an Tag zwei Christiane (58) und Birgit (57) aus Leverkusen. Die beiden Frauen kennen sich schon seit 44 Jahren und lösen durch ihre enge Bindung zueinander Wehmut bei Guido aus.

Aktuell gebe es ein wenig Chaos bei ihm im Freundeskreis: "Ich habe ja gerade mit einer Freundin mich zerstritten", beichtet er.

"Ich finde, mit Freunden Stress haben ist was ganz Schreckliches. Finde ich fast noch schlimmer als Familie, wenn ich ehrlich bin", gesteht der Mode-Guru offen.

Doch schnell geht es wieder zurück zum modischen Wettkampf. Gegenüber Christiane und Birgit staunt Guido: "Die sind beste Freundinnen? Die sehen ja aus wie Zwillinge!"

Und tatsächlich wirken die beiden auf den ersten Blick fast identisch: gleiche Frisur, ähnlicher Stil, dieselbe Energie. Auch beim Blick in ihren Kleiderschrank wird klar: Christiane und Birgit lieben Farbe und Muster.

Nur eins steht für beide fest – zu viel Haut soll es auf dem Laufsteg nicht geben. Ein Wunsch, der leider in die Hose geht.

