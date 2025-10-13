Mit diesem Detail sorgen Laura und Amena beim "Freundinnen-Spezial" für ein No-Go

"Shopping Queen" gastiert in dieser Woche wieder einmal in Köln - diesmal jedoch mit einer Freundinnen-Spezial-Ausgabe!

Von Laura Miemczyk

Köln - "Shopping Queen" gastiert in dieser Woche wieder einmal in Köln - diesmal jedoch mit einer Spezial-Ausgabe! Nicht nur eine Kandidatin geht täglich auf Shopping-Tour, um sich am Ende der Woche das Krönchen zu holen, sondern gleich zwei.

Laura (26, l.) und Amena (23) gehen am Montag als erstes Freundinnen-Paar auf Shopping-Tour. © Screenshot/RTL+ Für seine Kölnerinnen hat Star-Designer Guido Maria Kretschmer (60) sich etwas Besonderes einfallen lassen und lädt zum "Freundinnen-Spezial". Das Thema ist diesmal nämlich "Best Friends Forever! Feiert eure Freundschaft mit einem stylischen Outfit". So erhalten je zwei Freundinnen insgesamt 1000 Euro Budget und müssen sich zudem täglich zwischen zwei Untermottos entscheiden. Den Anfang machen Laura (26) und Amena (23), die den Umschlag "Feiner Schnitt, großer Schritt" wählen und damit das Oberthema "Hochzeit" auferlegt bekommen. Die beiden dürfen das Motto frei interpretieren und entscheiden sich dazu, als Trauzeuginnen einer Sommerhochzeit auf den Laufsteg zu treten.

Mit einem Detail ihrer Outfits sorgen sie bei Konkurrentin Ingrid (41) jedoch für ein "No-Go", wie die Brasilianerin klarstellt, als die Freundinnen ihre Looks präsentieren. "Weiße Trauzeuginnen gehen bei einer Hochzeit gar nicht!", kritisiert die 41-Jährige und vergibt daher nur sechs Punkte.

Ingrid (41, 2.v.l.) ist über die weißen Kleider zum Hochzeitsmotto nicht begeistert, was sich auch in ihrer Bewertung widerspiegelt. © Screenshot/RTL+

Shopping Queen in Köln: Laura und Amena kassieren zum Wochenstart 27 Punkte