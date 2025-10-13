Mit diesem Detail sorgen Laura und Amena beim "Freundinnen-Spezial" für ein No-Go
Köln - "Shopping Queen" gastiert in dieser Woche wieder einmal in Köln - diesmal jedoch mit einer Spezial-Ausgabe! Nicht nur eine Kandidatin geht täglich auf Shopping-Tour, um sich am Ende der Woche das Krönchen zu holen, sondern gleich zwei.
Für seine Kölnerinnen hat Star-Designer Guido Maria Kretschmer (60) sich etwas Besonderes einfallen lassen und lädt zum "Freundinnen-Spezial". Das Thema ist diesmal nämlich "Best Friends Forever! Feiert eure Freundschaft mit einem stylischen Outfit".
So erhalten je zwei Freundinnen insgesamt 1000 Euro Budget und müssen sich zudem täglich zwischen zwei Untermottos entscheiden.
Den Anfang machen Laura (26) und Amena (23), die den Umschlag "Feiner Schnitt, großer Schritt" wählen und damit das Oberthema "Hochzeit" auferlegt bekommen. Die beiden dürfen das Motto frei interpretieren und entscheiden sich dazu, als Trauzeuginnen einer Sommerhochzeit auf den Laufsteg zu treten.
Mit einem Detail ihrer Outfits sorgen sie bei Konkurrentin Ingrid (41) jedoch für ein "No-Go", wie die Brasilianerin klarstellt, als die Freundinnen ihre Looks präsentieren. "Weiße Trauzeuginnen gehen bei einer Hochzeit gar nicht!", kritisiert die 41-Jährige und vergibt daher nur sechs Punkte.
Shopping Queen in Köln: Laura und Amena kassieren zum Wochenstart 27 Punkte
Zuvor hatten sich Laura und Amena für zwei Boho-artige Outfits in Weiß mit bunten Details entschieden, die optisch perfekt zusammenpassen und von den beiden mit einigen Accessoires abgerundet werden. Guido denkt bei den Teilen zwar an "Oliven-Arbeiterinnen in Ost-Griechenland", ist mit den Looks seiner Kandidatinnen aber zufrieden.
Ebenso wie die beiden Schauspielerinnen selbst. Das sah kurz zuvor noch anders aus, beim Shoppen sah sich insbesondere Laura nämlich einer größeren Herausforderung, als gedacht, gegenübergestellt. "Da brauch' ich Ti**en", erklärt die 26-Jährige ihrer Freundin unverhohlen, als die ihr ein champagnerfarbenes Kleid andrehen will und schiebt hinterher: "Ich hab Oberweiten-Komplexe."
Wie gut, dass den beiden nach einigem Hin und Her dann doch noch zwei Outfits in die Hände fallen, in denen sie sich sichtlich wohlfühlen und auch das Freundinnen-Motto perfekt treffen.
Insgesamt räumen Laura und Amena mit ihren Looks 27 Punkte ab und legen damit einen soliden Start in die Spezial-Woche hin. Guidos Wertung kommt bekanntlich am Finaltag dazu.
"Shopping Queen" läuft montags bis freitags, um 15 Uhr, bei VOX. Alle Folgen sind auch eine Woche im Voraus bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Screenshot/RTL+