Von Drag-Queen zur "Shopping Queen"?: Damit hat die Konkurrenz nicht gerechnet

Hamburg - An Tag drei beim " Shopping Queen "-Männer-Spezial will Kandidat Christian (35) den aktuellen Spitzenreiter Noah (32) vom Thron stoßen. Doch wird die Drag-Queen auch "Shopping Queen"?

Und als hätte der Mittwochskandidat den Stardesigner im Ohr, rundet er seinen maritimen Look wirklich mit einem übergeworfenen Pulli in Weiß ab. "Absolut nordisch, gut erzogener Junge", wie Guido das Gesamtkonzept bezeichnet.

Shopping-Begleitung Timo beschreibt die Kombination eher als "Eppendorfer Schuljunge". Was für den Modeexperten bei dieser Look-Idee nun aber eigentlich nicht fehlen darf: ein um die Schulter geworfener Pullover.

Gemeinsam mit seinem besten Freund Timo (29) springt Christian in den pinkfarbenen Shopping-Bus. Um die Nervosität noch vor dem Start der Einkaufstour zu lindern, gibt es erst mal einen Prosecco aus der Dose.

Als Fanny Funtastic ist Christian (35) Teil der Olivia-Jones-Familie. © Screenshot Instagram/Fannyfuntastic

Mit einem rundum Beauty-Paket im Barbershop endet die Tour des Mitarbeiters eines Palliativpflegedienstes, bevor er seinen Mitstreitern den "Eppendorf-Sylt-Segel-Look" inklusive Badeschlappen auf dem Laufsteg präsentiert.

Nicht nur der Hamburger Mode-Experte findet: "So sieht Sommer aus in Hamburg". Auch aus Alvaro (53) schießt es direkt wie aus dem Effeff: "Hamburger Boy!"



Dennoch fehlt vor allem dem Halbchilenen sowie Montagskandidat Erik der "Wow"-Effekt. Mit diesem braven Look hatte man definitiv nicht gerechnet. Viele hatten sich lieber eine knappe Hotpants gewünscht. Und in Guidos Vorstellung kam der 35-Jährige in Pailletten. Insgesamt holt der Travestie-Künstler mit seinem Outfit 34 Punkte, zieht damit gleichauf mit Erik und lässt Noah uneinholbar mit 40 Punkten auf Platz eins.

Doch natürlich kann die Bewertung von Guido am Ende der Woche vieles umwerfen. Am Donnerstag steht für Küken Nils das Einkaufserlebnis an - vor dem er tatsächlich ein bisschen Angst habe, wie er zugibt.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und jederzeit im Stream bei RTL+.