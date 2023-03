Firmen-Chef unter Auto begraben: "SOKO Köln" jagt den Mörder undercover

Köln - Undercover-Einsatz für " SOKO Köln "-Ermittlerin Lilly Funke (gespielt von Tatjana Kästel, 41)! Die Kriminalkommissarin schleust sich in der Folge vom heutigen Dienstag in einen Metallbaubetrieb ein, um den Mord an Firmenchef Hans Labude aufzuklären.

Kann Lilly (r.) dem Mörder als verdeckte Ermittlerin auf die Schliche kommen? © ZDF/Martin Rottenkolber

Alles scheint logisch, bis der Vorbesitzer des Autos die Metallarbeiterin entlastet. Sein Vater hatte das Kästchen bereits vor Jahren angebracht, um illegal Gold nach Deutschland einzuführen.

Plötzlich tun sich neue Ungereimtheiten in dem Betrieb auf, der zuletzt wegen Verzug in der Produktion unter enormem Druck stand. "Der konnte seinen Kredit nicht bedienen, hat aber 20.000 Euro im Tresor rumliegen?", wird Kommissar Jonas Fischer (Lukas Piloty, 41) beim Blick in Labudes Finanzen sofort stutzig.

Ist der Firmenchef etwa selbst auf Abwege geraten, um an das Bargeld zu gelangen? Zum Vorteil für die Ermittler ist Lilly Funke (Tatjana Kästel, 41) handwerklich bewandert und bereit, sich undercover in den Betrieb einzuschleusen.

Was sie bei ihrem verdeckten Einsatz herausfindet, gibt es in der neuen "SOKO Köln"-Folge "Metaller" am heutigen Dienstag (21. März, 18.05 Uhr) im ZDF, oder schon jetzt als Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen.