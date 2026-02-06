Taschentücher sind ein Muss! So emotional wird Jan Maybach bei "SOKO Leipzig" verabschiedet
Leipzig - Nach einer hochdramatischen Folge in der vergangenen Woche steht bei "SOKO Leipzig" am heutigen Freitag der finale Abschied von Serien-Ikone Jan Maybach (Marco Girnth, 55) an. Also: Taschentücher bereithalten!
Die Episode mit dem passenden Titel "Abschied" setzt genau da an, wo "Was bleibt (2)" aufgehört hat: Jan liegt tot in einem Leipziger Museum, um ihn herum nicht nur seine traumatisierten Kollegen, sondern auch sein Sohn Benni (Maximilian Klas, 36), der als Sanitäter anrücken musste.
Verzweifelte Wiederbelebungsversuche bleiben ohne Erfolg, sodass er schließlich schweren Herzens verkünden muss: "Der Todeszeitpunkt ist 14.32 Uhr."
Jans Kollegen nehmen sich allerdings keine Zeit zum Trauern, sondern beginnen sofort mit den Ermittlungen und der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter.
Dabei bedienen sich die "SOKO Leipzig"-Regisseure einer tollen Methode, bei der die Geschehnisse unmittelbar nach den tödlichen Schüssen aus drei unterschiedlichen Perspektiven gezeigt werden: Erst folgt man Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 41), dann Kim Nowak (Amy Mußul, 34) und schließlich Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56).
Besonders natürlich letztere Perspektive drückt angesichts der intimen Beziehung zwischen Ina und Jan ziemlich auf die Tränendrüse.
SOKO Leipzig, "Abschied": Lohnt sich das Einschalten?
Ihr könnt Euch die Antwort wahrscheinlich schon denken: Ja, natürlich lohnt sich das Einschalten!
So wird nicht nur endlich der Fall rund um Rico Schäfer (Felix Bold, 37) gelöst, der Ermittler und Zuschauer seit drei Folgen beschäftigt, sondern auch Jan Maybachs Story findet ein definitives Ende.
Wie zu erwarten, geht es in "Abschied" super emotional zu, besonders am Ende bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Auge trocken.
Die Beerdigung des Kommissars wird nämlich nicht nur von seinen drei Kollegen besucht, sondern auch von alten Bekannten: So hat auch Ex-Ermittlerin Olivia Fareedi (Nilam Farooq, 36) einen kleinen Gastauftritt, ebenso wie der 2006 erschossene Miguel Alvarez (Gabriel Merz, 54).
Alles in allem ist dem "SOKO Leipzig"-Team hier ein wirklich rundes Ende für Jan Maybach und damit auch Marco Girnth gelungen.
Die neue Folge "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Abschied" seht Ihr am heutigen Freitag, um 21.15 Uhr, im ZDF oder jederzeit online zum Streamen in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: ZDF/Uwe Frauendorf