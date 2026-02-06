Taschentücher sind ein Muss! So emotional wird Jan Maybach bei "SOKO Leipzig" verabschiedet

Leipzig - Nach einer hochdramatischen Folge in der vergangenen Woche steht bei " SOKO Leipzig " am heutigen Freitag der finale Abschied von Serien-Ikone Jan Maybach (Marco Girnth, 55) an. Also: Taschentücher bereithalten!

Der Tod von Jan Maybach (Marco Girnth, 55) ist ein Schock fürs ganze Team. © ZDF/Steffen Junghans

Die Episode mit dem passenden Titel "Abschied" setzt genau da an, wo "Was bleibt (2)" aufgehört hat: Jan liegt tot in einem Leipziger Museum, um ihn herum nicht nur seine traumatisierten Kollegen, sondern auch sein Sohn Benni (Maximilian Klas, 36), der als Sanitäter anrücken musste.

Verzweifelte Wiederbelebungsversuche bleiben ohne Erfolg, sodass er schließlich schweren Herzens verkünden muss: "Der Todeszeitpunkt ist 14.32 Uhr."

Jans Kollegen nehmen sich allerdings keine Zeit zum Trauern, sondern beginnen sofort mit den Ermittlungen und der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter.

Dabei bedienen sich die "SOKO Leipzig"-Regisseure einer tollen Methode, bei der die Geschehnisse unmittelbar nach den tödlichen Schüssen aus drei unterschiedlichen Perspektiven gezeigt werden: Erst folgt man Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 41), dann Kim Nowak (Amy Mußul, 34) und schließlich Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56).

Besonders natürlich letztere Perspektive drückt angesichts der intimen Beziehung zwischen Ina und Jan ziemlich auf die Tränendrüse.