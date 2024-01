Gespaltene Meinungen über "SOKO Leipzig" in Spielfilmlänge: "Sie machen mich wütend"

Leipzig - Die neueste " SOKO Leipzig "-Folge " Direkt ins Herz " flimmerte am gestrigen Freitagabend über die Bildschirme und garantierte Spannung in Spielfilmlänge. Die Mehrzahl der Fans ist begeistert von der Handlung mit dem doch recht überraschenden Ende, doch es gibt auch kritische Stimmen.

Kim Riedle (41) und Marco Girnth (53) als Juli Segers und Jan Maybach bekamen in der neuen Folge viel Sendezeit - zu viel? © ZDF/Uwe Frauendorf

Auf die 90-minütige Folge hatte sich Produzentin Katharina Rietz (45) besonders gefreut: Jan Maybachs (gespielt von Marco Girnth, 53) alte Flamme Juli Segers (Kim Riedle, 41) taucht plötzlich wieder in Leipzig auf und sorgt für Chaos.

Dass das Wiedersehen nicht zu romantischer Zweisamkeit führt, ist schnell abzusehen, denn die mittlerweile erblondete Frau steckt tief im Schlamassel, in den auch der Ermittler hineingezogen wird.

Und so steht die Geschichte des ungleichen Paares im Vordergrund der Folge, der Mord an einem Agenten des Militärischen Abschirmdienstes steht zwar im direkten Zusammenhang, rückt aber ein wenig in den Hintergrund.

Die meisten Zuschauer scheinen sich nicht weiter an der langen Screentime der beiden zu stören, im Gegenteil. "Das war eine tolle, spannende Folge", lautet der überwiegende O-Ton der Fans in den sozialen Medien.