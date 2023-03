Für alle Fälle Stephanie: Die 52. Staffel der Krimi-Serie "Der Alte" startet heute

Mainz - Stephanie allein im Kommissariat? Ganz so ist es nicht, wenn Stephanie Stumph alias Annabell Lorenz am heutigen Freitag in "Der Alte" wieder Mörder dingfest macht. Tatsächlich aber ist sie, die gerade mal 38 Lebensjahre zählt, jetzt die Alte am Set, wenn es nach Dienstjahren ihrer Rolle zählt. Um Kommissarin Lorenz herum entsteht ein komplett neues Team.