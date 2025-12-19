Während Ina suspendiert ist: "SOKO Leipzig"-Ermittler werden Opfer eines perfiden Spiels

Leipzig - Ein anonymer Hinweis führt die " SOKO Leipzig "-Ermittler zu einem bizarren Fund: In einem frisch ausgehobenen Grab liegt die Leiche eines Mannes – gefesselt, gefoltert und ohne Sarg. Unterdessen stellen belastende Dokumente aus der Vergangenheit Ina Zimmermanns (gespielt von Melanie Marschke, 56) Glaubwürdigkeit infrage.

Eine rätselhaftes Bekennerschreiben führt Ina (Melanie Marschke, 56) und ihr Team zu einer Leiche auf dem Friedhof. © PR/ZDF/Steffen Junghans

Die Identität des Toten bringt eine dunkle Geschichte ans Licht: Horst Ginster (gespielt von Norbert Stöß) war einst Stasivernehmer und verantwortlich für die Inhaftierung von Ina und ihrer damaligen Freundin Vera.

Plötzlich stehen beide Frauen unter Verdacht, aus Rache gehandelt zu haben.

Während Ina vom Dienst suspendiert wird, gerät ihr gesamtes Weltbild ins Wanken. Alte Wunden reißen auf, als belastende Dokumente auftauchen, die die Integrität der Chefermittlerin infrage stellen.

Doch je tiefer das Team gräbt, desto klarer wird: Jemand spielt ein perfides Spiel.