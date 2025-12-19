Während Ina suspendiert ist: "SOKO Leipzig"-Ermittler werden Opfer eines perfiden Spiels
Leipzig - Ein anonymer Hinweis führt die "SOKO Leipzig"-Ermittler zu einem bizarren Fund: In einem frisch ausgehobenen Grab liegt die Leiche eines Mannes – gefesselt, gefoltert und ohne Sarg. Unterdessen stellen belastende Dokumente aus der Vergangenheit Ina Zimmermanns (gespielt von Melanie Marschke, 56) Glaubwürdigkeit infrage.
Die Identität des Toten bringt eine dunkle Geschichte ans Licht: Horst Ginster (gespielt von Norbert Stöß) war einst Stasivernehmer und verantwortlich für die Inhaftierung von Ina und ihrer damaligen Freundin Vera.
Plötzlich stehen beide Frauen unter Verdacht, aus Rache gehandelt zu haben.
Während Ina vom Dienst suspendiert wird, gerät ihr gesamtes Weltbild ins Wanken. Alte Wunden reißen auf, als belastende Dokumente auftauchen, die die Integrität der Chefermittlerin infrage stellen.
Doch je tiefer das Team gräbt, desto klarer wird: Jemand spielt ein perfides Spiel.
SOKO Leipzig, Folge "Rechenschaft" - Lohnt sich das Einschalten?
Ja, das Einschalten lohnt sich, jedoch nur bedingt.
Der Handlungsstrang um die Stasi-Verwicklungen von Ina entwickelt sich immer mehr zum Thriller.
Leider ist die Episode stellenweise ein bisschen zu schnell erzählt, wer zwischendurch aufs Handy schaut oder einen Snack aus der Küche holt, läuft daher Gefahr, den Durchblick zu verlieren. Viele Namen, flüchtig auftauchende Charaktere und verschiedenste Rückbeziehungen auf alte Fälle tun ihr Übriges.
"Ist das nicht total absurd?", entfährt es daher kurz vor Ende auch Ermittlerin Kim (gespielt von Amy Mußul) beim Zusammenführen der komplexen Motivlage. Wenn selbst SOKO-Mitglieder den Überblick verlieren, ist der Fall vielleicht doch ein wenig zu vielschichtig.
Die 12. Folge der 26. Staffel "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Rechenschaft" seht Ihr am Freitag um 21 Uhr im ZDF oder jederzeit auf Abruf in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: PR/ZDF/Steffen Junghans