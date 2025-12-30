Nach 25 Jahren und 500 Folgen: Hier wird eine TV-Legende zu Grabe gelassen
Leipzig - Mehr als 500 Folgen, 25 Jahre und unzählige gelöste Kriminalfälle bei der "SOKO Leipzig" - doch damit ist bald Schluss. Marco Girnth (55) wird seine Rolle als Jan Maybach abgeben. TAG24 verrät schon jetzt, wie der Kommissar die ZDF-Serie verlassen wird.
ACHTUNG, SPOILER!
Seit dem Jahr 2000 steht der gebürtige Düsseldorfer für die Krimiserie vor der Kamera, die seit 2001 als einziger SOKO-Ableger in der Primetime läuft und immer zwischen drei und fünf Millionen Zuschauer erreicht. An dem jahrzehntelangen Erfolg hat Girnth natürlich einen gehörigen Anteil.
So auch Melanie Marschke (56), die Ina Zimmermann spielt, mit der er seit Stunde eins zusammen gedreht hat und sich mit ihr "nicht einmal in die Haare gekriegt" habe, wie er im MDR-Riverboat sagte.
Sie ist es auch, die an der Seite ihres "Arbeits-Ehemannes" ist, als dieser in der Folge "Was bleibt (2)" (ZDF-Ausstrahlung am 30. Januar) in ihren Armen stirbt. Angeschossen von einem Verbrecher im Museum der bildenden Künste in der Leipziger Innenstadt. Die Kollegen Kim Nowak (Amy Mußul, 34) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 40) knien fassungslos und unter Tränen im Hintergrund.
Eine Woche später wird der Kommissar unter großer Anteilnahme zu Grabe getragen. Ein emotionaler Abschied - auch für seine Kolleginnen und Kollegen.
Wer ihn erschießt, ist noch unbekannt. Fest steht: Maybach trifft nach 19 Jahren wieder auf Rico Schäfer (gespielt von Felix Bold, 37), der damals SOKO-Kollege Miguel Alvarez (Gabriel Merz, 54) erschossen hatte. Wurde Schäfer nun wieder zum Mörder? Beim Todesschuss auf Jan Maybach ist er im selben Raum ...
SOKO Leipzig: "Keinem von uns war bewusst, dass wir gerade den Startschuss für mindestens 25 weitere Jahre abgegeben hatten"
Am 25. Mai 2000 fiel die erste Klappe für Marco Girnth bei "SOKO Leipzig". Das war im Klinikum St. Georg. "Ich war schrecklich aufgeregt, weil sowohl die ZDF-Redaktion als auch unsere Produzenten vor Ort waren, um zu sehen, ob alles wie vorgesehen abläuft", sagte er in einem Interview.
Girnth weiter: "Keinem von uns war bewusst, dass wir gerade den Startschuss für mindestens 25 weitere Jahre abgegeben hatten. Aber wir haben sofort gemerkt, dass die Stimmung im Team zu 100 Prozent passt."
Große Unterschiede zu seiner Figur gab es laut Girnth keine. "Aber Jan ist viel konsequenter in der Durchsetzung seiner Entscheidungen. Er ist zielstrebiger und ehrgeiziger, was das Erreichen seiner Ziele angeht – was nicht immer positiv sein muss. Außerdem ist Jan der Mutigere von uns beiden."
TV-Tipp: Immer freitags laufen neue Folgen "SOKO Leipzig" ab 21.15 Uhr im ZDF. Sie sind jederzeit auch in der Mediathek abrufbar.
Titelfoto: ZDF/Uwe Frauendorf