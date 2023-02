SOKO Leipzig: Uni trauert um getötete Professorin, doch eine hält sie für eine Heuchlerin

Leipzig - Eine angesehene Professorin der Universität Leipzig wird in ihrem Haus tot aufgefunden. Schnell finden die Ermittler der " SOKO Leipzig " heraus, dass sie nicht bei allen so beliebt war wie zunächst angenommen.

Als Ina Zimmermann (l.) und Jan Maybach am Ort des Geschehens eintreffen, sieht alles zunächst nach einem tödlichen Unfall aus. © ZDF/Uwe Frauendorf

Ina Zimmermann (gespielt von Melanie Marschke, 53) und Jan Maybach (Marco Girnth, 53) sind an einem vermeintlichen Unfallort im Einsatz: Die 42-jährige Soziologierprofessorin Dr. Heidi Steinbach (Katrin Bühring, 45) liegt leblos am Fuße einer Treppe in ihrem Haus. Was zuerst wie ein tödlicher Sturz aussieht, stellt sich schnell als Tötungsdelikt heraus.

Ihr Lebensgefährte Armin Röhrich (Gabriel Raab, 41), der die Leiche fand, steht unter Schock. Er habe am Abend zuvor noch lange im Büro gearbeitet, sagt er. Dass die Beziehung der beiden jedoch alles andere als rosig lief, verschweigt er den Beamten anfangs.

Bald erfahren die Ermittler aber, dass das Paar sich während eines Wellness-Trips der Frau so heftig gestritten hat, dass sie vorzeitig aus dem Hotel abgereist sind. Laut Röhrich sei bei Ankunft in Leipzig aber alles wieder in Ordnung gewesen.

Doch auch das ist offenbar eine Lüge: Jan findet heraus, dass der selbstständige Unternehmer pleite ist – und das nicht zum ersten Mal. Alle seine Versuche, sich etwas aufzubauen, scheiterten. Vermutlich habe er seine Partnerin bei dem Ausflug mal wieder um Geld anbetteln wollen.

Hat Heidi Steinbach das abgelehnt und es kam deshalb zum Streit, der dann eskalierte? Und wer hat nach ihrem Tod mehrere Tausend Euro von ihrem Konto auf ein anderes überwiesen?