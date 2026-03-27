"SOKO Leipzig"-Staffelfinale: Finden die Ermittler nach dem Tod von Jan Maybach wieder zusammen?

Im Staffelfinale der 26. Staffel von "SOKO Leipzig" beschäftigt die Vermittler ein früherer Täter und auch intern gibt es viele Streitigkeiten.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die 26. Staffel von "SOKO Leipzig" endet mit viel Spannung und Konflikten und gibt schon einen kleinen Ausblick auf das, was danach kommen könnte. Der Tod von ihrem Kollegen Jan Maybach (Marco Girnth, 56) beschäftigt die Kommissare immer noch und führt zu schlechter Stimmung im Team. Das belastete Vertrauensverhältnis könnte besonders in der neuen Folge "Die Zeit heilt alle Wunden" zum Verhängnis werden.

Brian Haller (Paul Wollin, 37, l.) hat den Kommissaren einen Kuchen vorbeigebracht. Kim Nowak (Amy Mußul, 34, 2.v.r.) provoziert das extrem. © ZDF/Steffen Junghans Kim Nowak (Amy Mußul, 34) konnte vor einigen Jahren verhindern, dass Brian Haller (Leon Wollin, 37) seine Freundin Marissa Mey (Zoë Valks, 30) ermordet. Haller wurde wegen versuchten Todschlages verurteilt und kam ins Gefängnis. Nun wurde er aber kurzzeitig entlassen und für Kommissarin Kim Nowak ist klar: Er hat es immer noch auf Marissa Mey abgesehen. Die junge Frau hat Panik, seitdem sie von der Haftentlassung erfahren hat. Als ihre Katze dann tot vor ihrer Haustür liegt, gibt es für Kim keine Zweifel mehr. Im Kommissaren-Team sorgt das für Diskussionen, denn besonders Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) ist gegen das Vorgehen von Kim. SOKO Leipzig Mord ohne Leiche? Neuer "SOKO Leipzig"-Fall lässt Zuschauer und Ermittler lange im Dunkeln tappen Auch zwischen Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 41) und Kim Nowak kracht es heftig. Sie ist allein, als sie erneut beschließt, Brian Haller und Marissa Mey zu beobachten. Wird ihr genau das zum Verhängnis?

Brian Haller wurde vorzeitig aus der Haft entlassen. © ZDF/Uwe Frauendorf

"SOKO Leipzig - Die Zeit heilt alle Wunden": Lohnt sich das Einschalten?

Kim Nowak und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 41) observieren Brian Haller. © ZDF/Steffen Junghans Wer die 26. Staffel der Kult-Serie auch nur ab und zu verfolgt hat, sollte sich das Staffelfinale auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Der Fall rund um Brian Haller und Marissa Mey wird verwendet, um zu zeigen, wie sehr der Tod ihres ehemaligen Kollegen die Kommissare immer noch belastet. Verschiedene Formen von Trauerbewältigung werden aufgezeigt und die Charaktere bekommen mehr Tiefe. Gleichzeitig steht in dieser Folge im Raum, wie es nun weitergehen soll. Das Team soll einen neuen Ermittler dazubekommen, doch bisher fand Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) keinen der Bewerber geeignet. SOKO Leipzig ZDF streicht SOKO Leipzig: Mordfall bleibt für zwei Wochen liegen Auch privat müssen die Charaktere einen Weg finden, ohne Jan Maybach ihr Leben weiterzuleben. Das könnte auch schon einen Ausblick auf die 27. Staffel geben. Ob es einen neuen Kommissar geben wird und wer diese Rolle übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Ab Herbst 2026 soll die neue Staffel voraussichtlich laufen.