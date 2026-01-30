Der finale Abschied: So wird die letzte Folge "SOKO Leipzig" mit Kommissar Jan Maybach
Leipzig - Für langjährige Fans von "SOKO Leipzig" könnte die aktuelle Folge herzzerreißend und hoch spannend werden. Sie knüpft an die Folge der vergangenen Woche mit dem Titel "Was bleibt (1)" an. Wer sie verpasst hat, sollte sie noch schnell nachgucken, denn die Inhalte bauen aufeinander auf.
Direkt zum Beginn der Folge wird einer der Täter des Überfalls auf ein Baustoffcenter im Krankenhaus von einem Unbekannten ermordet.
Rico Schäfer (Felix Bold, 37) rückt wieder in den Fokus der Ermittler und während das Team seine Beteiligung am Überfall nicht mehr ausschließt, glaubt Jan Maybach (Marco Girnth, 55) weiter an Ricos Unschuld.
Als dann eine weitere Person und ein weiterer geplanter Coup in den Fokus der Kommissare rücken und die Verlobte von Rico Schäfer (gespielt von Anna Herrmann, 38) sich besorgt an Maybach wendet, steht der vor einer entscheidenden Frage: Kann er einem Mann vertrauen, den er einst verurteilt hat?
Im Alleingang hängt er sich an Schäfer und versucht, ihn von einem weiteren Fehler abzuhalten, doch diese Entscheidung wird alles verändern.
SOKO Leipzig, "Was bleibt (2)": Lohnt sich das Einschalten?
Ganz klar: Ja!
Man muss nicht jede Folge von "SOKO Leipzig" gesehen haben, um zu verstehen, welche Bedeutung Marco Girnth (55) als Kommissar Jan Maybach für diese Serie hatte.
Bei seinem letzten Auftritt in der Kult-Rolle wirkt es so, als wäre für Jan Maybach endlich alles perfekt. Er plant die Zukunft, ist endlich mit seiner langjährigen Kollegin Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) zusammen und auch mit seiner Tochter Lotte (Carlotta Bähre, 21) läuft es gut.
Umso emotionaler wird es zum Ende der Folge.
Bis zu den letzten Minuten bleibt offen, ob Rico Schäfer nach Miguel Alvarez (Gabriel Merz, 54) einen weiteren Ermittler des "SOKO Leipzig"-Teams auf dem Gewissen hat und ob Jan Maybach sich in ihm getäuscht hat.
Die neue Folge "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Was bleibt (2)" seht Ihr am heutigen Freitag um 21.15 Uhr im ZDF oder jederzeit online zum Streamen in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: ZDF/Uwe Frauendorf