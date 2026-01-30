Der finale Abschied: So wird die letzte Folge "SOKO Leipzig" mit Kommissar Jan Maybach

Leipzig - Für langjährige Fans von "SOKO Leipzig" könnte die aktuelle Folge herzzerreißend und hoch spannend werden. Sie knüpft an die Folge der vergangenen Woche mit dem Titel "Was bleibt (1)" an. Wer sie verpasst hat, sollte sie noch schnell nachgucken, denn die Inhalte bauen aufeinander auf.

Benni Maybach (Maximilian Klas, 36, l.) erzählt Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56, M.) und Jan Maybach (Marco Girnth, 56, r.), was über den Mord im Krankenhaus bekannt ist. © ZDF/Steffen Junghans

Direkt zum Beginn der Folge wird einer der Täter des Überfalls auf ein Baustoffcenter im Krankenhaus von einem Unbekannten ermordet.

Rico Schäfer (Felix Bold, 37) rückt wieder in den Fokus der Ermittler und während das Team seine Beteiligung am Überfall nicht mehr ausschließt, glaubt Jan Maybach (Marco Girnth, 55) weiter an Ricos Unschuld.

Als dann eine weitere Person und ein weiterer geplanter Coup in den Fokus der Kommissare rücken und die Verlobte von Rico Schäfer (gespielt von Anna Herrmann, 38) sich besorgt an Maybach wendet, steht der vor einer entscheidenden Frage: Kann er einem Mann vertrauen, den er einst verurteilt hat?

Im Alleingang hängt er sich an Schäfer und versucht, ihn von einem weiteren Fehler abzuhalten, doch diese Entscheidung wird alles verändern.