Zwillings-Mord bei "SOKO Leipzig": Wer ist tot und wer lügt?

Leipzig - Wenn nicht mal der eigene Verlobte weiß, ob seine Partnerin oder ihre Zwillingsschwester kaltblütig erstochen wurde, steht das Ermittler-Team von " SOKO Leipzig " vor einer schier unlösbaren Aufgabe.

Lena Biehl (Sophie Lutz, 43, 2.v.l.) steht neben sich, nachdem sie ihre Schwester tot aufgefunden hat. Oder steckt doch mehr dahinter? © ZDF/Uwe Frauendorf

Einen solchen Fall haben die Ermittler rund um Ina Zimmermann (gespielt von Melanie Marschke, 56) auch nicht alle Tage.

Anna Biehl (Sophie Lutz, 43) wird tot in der Küche des Restaurants aufgefunden, in dem sie arbeitet. Nur einen Raum weiter hockt ihre Zwillingsschwester Lena (ebenfalls Sophie Lutz) komplett verstört und voller Blut.

Den Ermittlern erzählt Lena, sie habe Anna bereits so vorgefunden und noch versucht, ihr zu helfen.

Doch schon bald kommen Zweifel auf, wer tatsächlich vor ihnen sitzt. Mitten in einer Befragung scheint Anna plötzlich ihre Persönlichkeit zu wechseln und zu ihrer Schwester zu werden.

Noch schlimmer: Diese beginnt Lenas Verlobten Edgar Deege (Max Wagner, 42) zu beschuldigen, den Mord begangen zu haben. Aus blinder Wut heraus, weil die Zwillinge ihn mit ihren Identitäten angelogen haben.

"Wenn ich ihm nicht die Wahrheit gesagt hätte, dann hätte er Lena nicht umgebracht." Spricht etwa doch Anna zu Ermittler Jan Maybach (Marco Girnth, 55)?