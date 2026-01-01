Nach 25 Jahren und 500 Folgen: Hier wird eine TV-Legende zu Grabe gelassen

Leipzig - Mehr als 500 Folgen, 25 Jahre und unzählige gelöste Kriminalfälle bei der " SOKO Leipzig " - doch damit ist bald Schluss. Marco Girnth (55) wird seine Rolle als Jan Maybach abgeben. TAG24 verrät schon jetzt, wie der Kommissar die ZDF-Serie verlassen wird.

Ina Zimmermann (l.) kann nichts mehr für ihren angeschossenen Kollegen Jan Maybach tun. Moritz Brenner (2.v.r.) und Kim Nowak knien geschockt daneben. © ZDF/Steffen Junghans

Seit dem Jahr 2000 steht der gebürtige Düsseldorfer für die Krimiserie vor der Kamera, die seit 2001 als einziger SOKO-Ableger in der Primetime läuft und immer zwischen drei und fünf Millionen Zuschauer erreicht. An dem jahrzehntelangen Erfolg hat Girnth natürlich einen gehörigen Anteil.

So auch Melanie Marschke (56), die Ina Zimmermann spielt, mit der er seit Stunde eins zusammen gedreht hat und sich mit ihr "nicht einmal in die Haare gekriegt" habe, wie er im MDR-Riverboat sagte.

Sie ist es auch, die an der Seite ihres "Arbeits-Ehemannes" ist, als dieser in der Folge "Was bleibt (2)" (ZDF-Ausstrahlung am 30. Januar) in ihren Armen stirbt. Angeschossen von einem Verbrecher im Museum der bildenden Künste in der Leipziger Innenstadt. Die Kollegen Kim Nowak (Amy Mußul, 34) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 40) knien fassungslos und unter Tränen im Hintergrund.

Eine Woche später wird der Kommissar unter großer Anteilnahme zu Grabe getragen. Ein emotionaler Abschied - auch für seine Kolleginnen und Kollegen.

Wer ihn erschießt, ist noch unbekannt. Fest steht: Maybach trifft nach 19 Jahren wieder auf Rico Schäfer (gespielt von Felix Bold, 37), der damals SOKO-Kollege Miguel Alvarez (Gabriel Merz, 54) erschossen hatte. Wurde Schäfer nun wieder zum Mörder? Beim Todesschuss auf Jan Maybach ist er im selben Raum ...