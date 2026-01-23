Der Anfang vom Ende: Diese "SOKO Leipzig"-Folge ist ein Muss für alle Fans!
Leipzig - Der erste Teil der neuen Doppelfolge "SOKO Leipzig" ist was für Fans der ersten Stunde: Hier wird nämlich der Tod eines Kommissars neu aufgerollt, der sich bereits vor sage und schreibe 20 Jahren in Episode 96 der Krimireihe abspielte.
Wer erinnert sich noch an den Namen Miguel Alvarez (Gabriel Merz, 54)? Zu Beginn von "SOKO Leipzig" war der Kriminalermittler fester Bestandteil des Teams, besonders mit Jan Maybach (Marco Girnth, 55) verband ihn eine tiefe Freundschaft - bis zu seinem gewaltvollen Tod während eines Einsatzes.
Man kann sich also den Schock vorstellen, als bei einem aus dem Ruder gelaufenen Raubüberfall auf ein Baustoffcenter plötzlich ausgerechnet Miguels Mörder Rico Schäfer (Felix Bold, 37 - er spielte die Rolle auch vor 20 Jahren!) vor den SOKO-Ermittlern steht.
Sowohl Jan als auch Ina Zimmermann (gespielt von Melanie Marschke, 56) werden sofort von ihrer schmerzhaften Vergangenheit und Trauer eingeholt. Doch schnell kommt die Frage auf: War Rico tatsächlich zufällig am Tatort oder ist er irgendwie in das Verbrechen involviert?
Insbesondere Kim Nowak (Amy Mußul, 34) ist von der Mittäterschaft des angeblichen Zeugen überzeugt, während Jan von Gewissensbissen geplagt wird. Hat er den damals noch jugendlichen Rico zu hart verurteilt und deshalb zwangsläufig eine saubere Zukunft ohne Kriminalität verbaut?
SOKO Leipzig, Folge "Was bleibt (1)": Lohnt sich das Einschalten?
Diese Folge ist ein unweigerliches Muss für alle "SOKO"-Fans - und zwar nicht unbedingt wegen der gezeigten Ereignisse, sondern wegen dem, was danach kommen wird. Denn schon länger ist bekannt, dass der zweite Teil von "Was bleibt" (Ausstrahlungsdatum: 30. Januar) für einen der geliebten TV-Kommissare tödlich enden wird.
Um diesen dramatischen Abgang nachvollziehen und die Krimi-Legende gebührend verabschieden zu können, muss am heutigen Freitag also unbedingt eingeschaltet werden.
In "Was bleibt (1)" wird der Grundstein für das Todes-Drama gelegt, das "SOKO Leipzig" wohl bis auf Weiteres in eine ganz neue Richtung lenken wird. Also kurz gesagt: Einschalten ist Pflicht!
Die 18. Folge der 26. Staffel "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Was bleibt (1)" seht Ihr, wie immer, am Freitag um 21.15 Uhr im ZDF oder jederzeit auf Abruf in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: ZDF/Uwe Frauendorf