Der Anfang vom Ende: Diese "SOKO Leipzig"-Folge ist ein Muss für alle Fans!

Leipzig - Der erste Teil der neuen Doppelfolge " SOKO Leipzig " ist was für Fans der ersten Stunde: Hier wird nämlich der Tod eines Kommissars neu aufgerollt, der sich bereits vor sage und schreibe 20 Jahren in Episode 96 der Krimireihe abspielte.

Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) und Jan Maybach (Marco Girnth, 55) ermitteln zu einem Überfall auf ein Baustoffcenter. © ZDF/Uwe Frauendorf

Wer erinnert sich noch an den Namen Miguel Alvarez (Gabriel Merz, 54)? Zu Beginn von "SOKO Leipzig" war der Kriminalermittler fester Bestandteil des Teams, besonders mit Jan Maybach (Marco Girnth, 55) verband ihn eine tiefe Freundschaft - bis zu seinem gewaltvollen Tod während eines Einsatzes.

Man kann sich also den Schock vorstellen, als bei einem aus dem Ruder gelaufenen Raubüberfall auf ein Baustoffcenter plötzlich ausgerechnet Miguels Mörder Rico Schäfer (Felix Bold, 37 - er spielte die Rolle auch vor 20 Jahren!) vor den SOKO-Ermittlern steht.

Sowohl Jan als auch Ina Zimmermann (gespielt von Melanie Marschke, 56) werden sofort von ihrer schmerzhaften Vergangenheit und Trauer eingeholt. Doch schnell kommt die Frage auf: War Rico tatsächlich zufällig am Tatort oder ist er irgendwie in das Verbrechen involviert?

Insbesondere Kim Nowak (Amy Mußul, 34) ist von der Mittäterschaft des angeblichen Zeugen überzeugt, während Jan von Gewissensbissen geplagt wird. Hat er den damals noch jugendlichen Rico zu hart verurteilt und deshalb zwangsläufig eine saubere Zukunft ohne Kriminalität verbaut?