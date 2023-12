Ein Raum, zwei Leichen: TV-SOKO rätselt, was hier passiert ist

Rechtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck (r.) hat zwei Leichen auf einmal vor der Nase. © ZDF/Meyerbroeker

Sara Huber (gespielt von Antonia Bill, 35) parkt ihr Auto und läuft zum Haus ihres Vaters. Sie klingelt, doch Thomas Schlosser (Gerald Wulke) öffnet nicht.

Mit ihrem Ersatzschlüssel schließt sie die Tür auf und entdeckt im Wohnzimmer ihren toten Papa auf dem Sofa. Vor dem Couchtisch liegt neben einer zerbrochenen Glasflasche zudem der Pfleger Sven Beck (Patrick König), der sich seit dessen Schlaganfall vor einem halben Jahr zweimal täglich um Schlosser kümmerte. Auch er ist verstorben.

Rechtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck (Katharina Blaschke, 67) ist hier gleich doppelt am Werk. "Wie es aussieht, wurde er erschlagen - offenbar mit der Sektflasche. Ein einziger wuchtiger Schlag von vorne", sagt sie über den Pfleger. Und beim Rentner findet sie "überhaupt keine Anzeichen von äußerer Gewalteinwirkung".

Was sie aber weiß: Beide sind am Vorabend gestorben.

"Ich wollte ihn gerade abholen, wir wollten einen Ausflug machen, vielleicht sogar spazieren gehen am Strand", gibt Huber gegenüber der Kriminalhauptkommissarin Karoline Joost (Nike Fuhrmann, 48) an. Vor drei Monaten habe die mit ihrem Mann in der Schweiz lebende Tochter ihren Vater besucht. Ausgerechnet beim Wiedersehen stirbt er. Ein Zufall?