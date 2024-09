Stefan Raab erlebt Box-Pleite beim TV-Comeback und kündigt neue Shows an

So wurden bereits " Let's Dance "-Star Ekaterina Leonova (37), Influenzier Stefano Zarrella (33), Fernsehmoderatorin Katja Burkard (59), Reality-Star Calvin Kleinen (32), Dschungelkönig Filip Pavlovic (30) sowie Olivia Jones (54) und viele mehr im PSD Bank Dome gesichtet.

Um 18 Uhr ist der Einlass in den Düsseldorfer PSD Bank Dome gestartet.

Nach Informationen von BILD soll Regina Halmich für den Show-Kampf rund 600.000 Euro. Inbegriffen sind dabei Gage, Werbe-Einnahmen und Co.

Die Tat hat Pelham später öffentlich bereut und sich entschuldigt. Trotzdem musste er eine Geldstrafe von 40.000 Mark und zusätzlich 10.000 Mark Schmerzensgeld an Raab zahlen.

Was schon fast in Vergessenheit geraten ist: Bereits 1997 brach sich Raab nach einer körperlichen Auseinandersetzung die Nase. Das war nach der Verleihung des Musikpreises Echo. Damals gerieten Raab und der Rapper Moses Pelham (53) aneinander. Der TV-Total Moderator hatte sich zuvor über den Musiker lustig gemacht.

Der Kommentator des Box-Spektakels Frank Buschmann (59) hat vorab verraten, dass der Schaukampf zwischen Raab und Halmich das größte wird, was er in jahrzehntelanger Fernsehunterhaltung machen durfte: "Ich habe so etwas noch nie erlebt", gibt der 59-Jährige vorab im Interview bei RTL zu.

Wie der Entertainer aber tatsächlich aussehen wird, wenn er nach fast zehn Jahren TV-Abstinenz in den Ring steigt weiß Kommentatoren-Urgestein "Buschi" dagegen auch nicht. "Ich habe diese Woche nur mit Stefan Raab telefoniert", verrät er.