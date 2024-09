Stefan Raab kehrt auf die TV-Bühne zurück: Halle hermetisch abgeriegelt

Düsseldorf - Es ist das Comeback des Jahres! Nach fast zehn Jahren kehrt Stefan Raab (57) auf die TV-Bühne zurück. Am Samstagabend steigt die "TV total"-Legende zum dritten Mal gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) in den Ring.

In den vergangenen Tagen hat Raab auf seinem Instagram-Kanal, nachdem er das Spektakel bereits im April angekündigt hatte, immer wieder neue Clips hochgeladen und damit einen Countdown gestartet.

Das könne Regina Halmich jedoch durch ihre langjährige Erfahrung wett machen, so der 55-Jährige.

Wer am Ende des Schaukampfes als Sieger aus dem Ring steigt ist bekanntlich völlig offen.

Niemand soll offenbar sehen was an Vorbereitungen für die Show des Jahres im ausverkauften PSD-Bank Dome in Düsseldorf abgeht.

Die Halle ist vorab hermetisch abgeriegelt worden. Denn: Laut Informationen der BILD plant Raab die größte Einlauf-Show die es jemals bei einem Boxkampf gegeben hat.

45 Minuten soll die triumphale Rückkehr der selbsternannten "Killerplauze" dauern. Und: Angeblich soll der Entertainer nicht vor 22 Uhr auf der Bühne erscheinen.