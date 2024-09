Stefan Raab kehrt auf die TV-Bühne zurück: Zoff mit Halmich schon vor dem Fight

Düsseldorf - Es ist das Comeback des Jahres! Nach fast zehn Jahren kehrt Stefan Raab (57) auf die TV-Bühne zurück. Am Samstagabend steigt die "TV total"-Legende zum dritten Mal gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) in den Ring.

In den vergangenen Tagen hat Raab auf seinem Instagram-Kanal, nachdem er das Spektakel bereits im April angekündigt hatte, immer wieder neue Clips hochgeladen und damit einen Countdown gestartet.

Da der Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) die Aufsicht und das Kommando am und im Ring haben, muss auch ein offizieller Ringrichter den Kampf leiten.

Noch vor Kampfbeginn fliegen schon die Fetzen zwischen dem 57-Jährigen und der früheren Boxweltmeisterin.

Der Grund: Die beiden Kontrahenten, die sich am Samstag in Düsseldorf bereits zum dritten Mal gegenüberstehen werden, können sich dem Vernehmen nach nicht auf die Reihenfolge ihrer Einmärsche in die Arena einigen.