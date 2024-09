Stefan Raab kündigt neue Shows an: So lange arbeiten er und RTL zusammen!

Es ist das Comeback des Jahres! Stefan Raab kehrt auf die TV-Bühne zurück. In Düsseldorf steigt er zum dritten Mal gegen Regina Halmich in den Boxring.

Von Florian Fischer, Patrick Richter

Düsseldorf - Es war das Comeback des Jahres! Nach fast zehn Jahren ist Stefan Raab (57) mit einer gigantischen Show auf die TV-Bühne zurückgekehrt. Im Ring gab es jedoch die dritte Niederlage gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich (47).

Stefan Raab (57) ist nach fast zehn Jahren wieder auf die TV-Bühne zurückgekehrt. © TAG24 In den vergangenen Tagen hatte Raab auf seinem Instagram-Kanal, nachdem er das Spektakel bereits im April angekündigt hatte, immer wieder neue Clips hochgeladen und damit einen Countdown gestartet. Gegen 22 Uhr kehrte er am Samstagabend ins Deutsche Fernsehen zurück. Nach etwas Show und einer Raab-typischen Song-Einlage hielt der Entertainer sechs Runden lang gegen die 10 Jahre jüngere ehemalige Profi-Sportlerin durch. Im Anschluss an den Box-Kampf kündigte Stefan Raab noch neue Sendungen an. TAG24 hat im Liveticker über das TV-Event des Jahres berichtet.

14. September, 23.32 Uhr: Fünf Jahre Stefan Raab!

Wie der TV-Großmeister verrät, haben sich RTL und Raab auf eine Zusammenarbeit von fünf Jahren geeinigt! Zudem gibt er preis, dass auch Elton bei seiner neuen Show dabei sein wird.

14. September, 23.27 Uhr: So hat sich Raab in Form gebracht

Laut eigener Aussage hat der 57-Jährige in den ersten vier Monaten "nur am Sack trainiert". Erst in den letzten vier Wochen habe er den olympischen Bronze-Medaillen-Gewinner Nelvie Raman Tiafack (25) hinzugezogen.

14. September, 23.21 Uhr: Raab kündigt weitere Projekte an

Es soll allerdings nicht bei der einen Show bleiben. Denn wie Raab erklärt, haben er und RTL weitere Sachen geplant.

14. September, 23.20 Uhr: Jede Woche gibt es eine Million Euro zu gewinnen

In der neuen Show kann man eine Million Euro gewinnen. Dafür muss man aber an einer Person vorbei. Nämlich an Stefan Raab!

14. September, 23.18 Uhr: Neue Raab-Show läuft nicht im Free-TV!

"Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" heißt die neue Show des Großmeisters. Diese läuft ab Mittwoch um 20.10 Uhr. Allerdings nicht im Free-TV, sondern nur bei RTL+.

14. September, 23.15 Uhr: Raab dankt allen Künstlern und RTL

Bevor Raab auf seine neue Show zu sprechen kommt, bedankt er sich bei allen, die mitgemacht haben und das Spektakel ermöglicht haben.

14. September, 23.10 Uhr: Stefan Raab tritt auf die Bühne

Kurz nach dem Ende des Kampfes tritt Raab auf die Bühne zu angekündigten Pressekonferenz.

14. September, 23.01 Uhr: Es folgt eine Pressekonferenz

In wenigen Augenblicken folgt eine Pressekonferenz, auf der Raab einiges zu seiner neuen Show verkünden wird.

14. September, 22.58 Uhr: Stefan Raab kündigt Großes an!

Es ist keine einmalige Rückkehr des TV-Großmeisters! "Ich hab mir überlegt: Ich mach' wieder Shows", kündigt er an. Es soll bereits in der nächsten Woche losgehen!

14. September, 22.54 Uhr: Das amtliche Endergebnis ist da

Regina Halmich gewinnt den Kampf eindeutig nach Punkten und schlägt Stefan Raab damit ein drittes Mal!