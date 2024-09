Stefan Raab kündigt neue Shows an: So lange arbeiten er und RTL zusammen!

Es ist das Comeback des Jahres! Stefan Raab kehrt auf die TV-Bühne zurück. In Düsseldorf steigt er zum dritten Mal gegen Regina Halmich in den Boxring.

Düsseldorf - Es war das Comeback des Jahres! Nach fast zehn Jahren ist Stefan Raab (57) mit einer gigantischen Show auf die TV-Bühne zurückgekehrt. Im Ring gab es jedoch die dritte Niederlage gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich (47).

Stefan Raab (57) ist nach fast zehn Jahren wieder auf die TV-Bühne zurückgekehrt. © TAG24 In den vergangenen Tagen hatte Raab auf seinem Instagram-Kanal, nachdem er das Spektakel bereits im April angekündigt hatte, immer wieder neue Clips hochgeladen und damit einen Countdown gestartet. Gegen 22 Uhr kehrte er am Samstagabend ins Deutsche Fernsehen zurück. Nach etwas Show und einer Raab-typischen Song-Einlage hielt der Entertainer sechs Runden lang gegen die 10 Jahre jüngere ehemalige Profi-Sportlerin durch. Im Anschluss an den Box-Kampf kündigte Stefan Raab noch neue Sendungen an. TAG24 berichtete für euch im Live-Ticker. Hier gibt es den Kampf zum Nachlesen:

14. September, 23.32 Uhr: Fünf Jahre Stefan Raab!

Wie der TV-Großmeister verrät, haben sich RTL und Raab auf eine Zusammenarbeit von fünf Jahren geeinigt! Zudem gibt er preis, dass auch Elton bei seiner neuen Show dabei sein wird.

14. September, 23.27 Uhr: So hat sich Raab in Form gebracht

Laut eigener Aussage hat der 57-Jährige in den ersten vier Monaten "nur am Sack trainiert". Erst in den letzten vier Wochen habe er den olympischen Bronze-Medaillen-Gewinner Nelvie Raman Tiafack (25) hinzugezogen.

14. September, 23.21 Uhr: Raab kündigt weitere Projekte an

Es soll allerdings nicht bei der einen Show bleiben. Denn wie Raab erklärt, haben er und RTL weitere Sachen geplant.

14. September, 23.20 Uhr: Jede Woche gibt es eine Million Euro zu gewinnen

In der neuen Show kann man eine Million Euro gewinnen. Dafür muss man aber an einer Person vorbei. Nämlich an Stefan Raab!

14. September, 23.18 Uhr: Neue Raab-Show läuft nicht im Free-TV!

"Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" heißt die neue Show des Großmeisters. Diese läuft ab Mittwoch um 20.10 Uhr. Allerdings nicht im Free-TV, sondern nur bei RTL+.

14. September, 23.15 Uhr: Raab dankt allen Künstlern und RTL

Bevor Raab auf seine neue Show zu sprechen kommt, bedankt er sich bei allen, die mitgemacht haben und das Spektakel ermöglicht haben.

14. September, 23.10 Uhr: Stefan Raab tritt auf die Bühne

Kurz nach dem Ende des Kampfes tritt Raab auf die Bühne zu angekündigten Pressekonferenz.

14. September, 23.01 Uhr: Es folgt eine Pressekonferenz

In wenigen Augenblicken folgt eine Pressekonferenz, auf der Raab einiges zu seiner neuen Show verkünden wird.

14. September, 22.58 Uhr: Stefan Raab kündigt Großes an!

Es ist keine einmalige Rückkehr des TV-Großmeisters! "Ich hab mir überlegt: Ich mach' wieder Shows", kündigt er an. Es soll bereits in der nächsten Woche losgehen!

14. September, 22.54 Uhr: Das amtliche Endergebnis ist da

Regina Halmich gewinnt den Kampf eindeutig nach Punkten und schlägt Stefan Raab damit ein drittes Mal!

14. September, 22.52 Uhr: Halmich hätte sich mehr Runden gewünscht

Regina Halmich bedauert, dass es keine weiteren zwei Runden gegeben hat.

14. September, 22.50 Uhr: Die beiden Kämpfer umarmen sich

Schöne Szenen nach dem Fight: Halmich und Raab umarmen sich.

14. September, 22.49 Uhr: Der Fight ist beendet!

Stefan Raab schafft es tatsächlich über die volle Distanz. Den Kampf sollte Halmich aber über die Punkte gewonnen haben.

14. September, 22.46 Uhr: Stefan Raab übersteht auch Runde fünf!

Die "TV total"-Ikone wirkt völlig platt, dennoch übersteht Raab auch die vorletzte Runde. Um das Ding zu gewinnen, benötigt er aber einen Lucky-Punch.

14. September, 22.44 Uhr: Laute "Stefan"-Rufe in der Halle

Wieder versuchen die Zuschauer alles, um den Entertainer nach vorne zu treiben.

14. September, 22.42 Uhr: Immer noch kein K.o.

Zwar geht dominiert Halmich auch die vierte Runde, doch Raab hält sich weiter auf den Beinen. Sein Ziel dürfte es sein, die vollen sechs Runden zu schaffen.

14. September, 22.38 Uhr: Stefan Raab beim Comeback ohne Chance

Auch die Runden zwei und drei gehen ganz klar an Regina Halmich. Selbst die vielen Anfeuerungsrufe des Publikums helfen nicht.

14. September, 22.34 Uhr: Raab taumelt bereits

Wie nicht anders zu erwarten, macht Halmich das Tempo. Der 57-Jährige hat arge Probleme bei seinem Comeback und wird angezählt.

14. September, 22.32 Uhr: Runde eins vorbei

Die erste Runde dürfte ganz klar an die Ex-Weltmeisterin gehen. Kann Raab hier noch zulegen?

14. September, 22.30 Uhr: Ist Stefan Raab nicht fit?

Schon in der ersten Runde schnauft der TV-Großmeister durch. Das merkt auch Regina Halmich, die einige gute Treffer setzen kann.

14. September, 22.29 Uhr: Der Fight beginnt!

Nachdem die beliebte Nationalhymne "Ich liebe Deutscheland" gespielt wurde, ertönt die Glocke und der Kampf beginnt.

14. September, 22.24 Uhr: Die Kämpfer sind im Ring

Die beiden Kämpfer sind im Ring angekommen und treffen letzte Vorbereitungen. In Kürze startet der Kampf.

14. September, 22.11 Uhr: Er scheint es zu sein!

Um 22.11 Uhr ist Stefan Raab zurück! Doch bevor es in den Ring geht, singt der Entertainer.

14. September, 22.10 Uhr: Ist Stefan Raab zurück?

Eine Person in einem weißen Anzug schreitet eine lange Treppe herunter. Handelt es sich um Raab?

14. September, 22.07 Uhr: Es zieht sich hin!

Von Stefan Raab ist immer noch nichts zu sehen.

14. September, 22.03 Uhr: Hat Stefan Raab etwa alle veräppelt?

Oder etwa doch nicht? Zunächst einmal singt Helge Schneider (69) seinen Hit "Katzenklo".

14. September, 22 Uhr: Jetzt kommt Stefan Raab!

Um Punkt 22 Uhr folgt der große Moment: Stefan Raab wird in den Ring geholt.

14. September, 21.57 Uhr: Halmich betritt die Halle

Unter großem Applaus läuft die frühere Boxweltmeisterin jetzt ein.

14. September, 21.54 Uhr: Die Kämpfer kommen!

Endlich ist es soweit: Die Kämpfer kommen! Als erstes wird Regina Halmich in die Halle gerufen.

14. September, 21.43 Uhr: Der Ring ist da!

Der Boxring schwebt im PSD Bank Dome in Düsseldorf von der Decke herab. Sowas hat es wohl auch noch nicht gegeben.

14. September, 21.41 Uhr: Zuschauer-Voting von RTL

Beim RTL-Zuschauervoting glauben 64 Prozent an einen Sieg von Regina Halmich.

14. September, 21.38 Uhr: Ewiger Rivale spricht

Joey Kelly hat sich zahlreiche Duelle mit dem Entertainer geliefert. Er findet nur lobende Worte über seinen Kumpel.

14. September, 21.31 Uhr: Doku über Stefan Raab geht weiter

Weiter geht es mit der Dokumentation über den TV-Großmeister. Jetzt geht es um das "Kampfschwein" Stefan Raab.

14. September, 21.30 Uhr: NFL-Moderatoren ebenfalls in Düsseldorf

Jetzt sind die NFL-Moderatoren Jana Wosnitza (30) und Mitja Lafere (34) bei Wontorra zum Gespräch da.

14. September, 21.19 Uhr: Wieder gibt es Werbung

Nach gut einer Stunde folgt die zweite Werbepause.

14. September, 21.17 Uhr: Eurovision Song Contest

Es folgen seine Beiträge zum "Eurovision Song Contest". Sei es Guildo Horn (61), Max Mutzke (43) oder auch sein eigener Auftritt. Nicht fehlen darf natürlich der Sieg von Lena Meyer-Landrut (33) 2010.

14. September, 21.13 Uhr: Der Entertainer Stefan Raab

Nun gibt es einige Rückblenden zu Stefans Musik-Karriere.

14. September, 21.08 Uhr: Laura Wontorra in den Katakomben

Jetzt richtet die Moderatorin einen Blick in die Kabine von Regina Halmich. Die frühere Boxweltmeisterin scheint fokussiert zu sein.

14. September, 21.02 Uhr: Der Rückblick geht weiter

Weiter gehts mit vielen Highlights aus Raabs Zeit bei "TV total".

14. September, 21.01 Uhr: Ganze Dating-Prominenz von RTL vor Ort

Nach einer langen Werbepause hat Laura Wontorra nun "Die Bachelorette" Sharon Battiste (32) am Mikrofon.

14. September, 20.44 Uhr: Elton bedankt sich bei Stefan Raab

Stefan Raab hat "TV total" erfunden und groß gemacht. Daher gibt es nun einen Flashback auf die Show.

14. September, 20.41 Uhr: Frank Buschmann rechnet mit Halmich-Sieg

Anscheinend schon, denn Kommentator Frank Buschmann rechnet damit, dass Regina Halmich in der fünften oder sechsten Runde durch K.o. gewinnt.

14. September, 20.40 Uhr: Wo ist der Boxring?

Seit Beginn der Übertragung ist im Übrigen noch kein Ring zu sehen. Gibt es überhaupt einen Kampf?

14. September, 20.31 Uhr: Rückblick auf die alten Zeiten

Jetzt wird in der Halle ein Rückblick auf die Anfänge von Raabs Show-Geschichte gezeigt.

14. September, 20.27 Uhr: Raab-Zögling kommt zu Wort

Der Entertainer war immer das Idol von Jens "Knossi" Knossalla (38) und anschließend sogar sein Mentor. Der 38-Jährige freut sich auf das Comeback seines Vorbildes.

14. September, 20.21 Uhr: Gastgeber reden über Chronologie der Ereignisse

Es folgt ein Rückblick auf die Chronologie der Ereignisse. Los geht es mit dem ersten Clip, den Stefan Raab am 29. März veröffentlicht hat. Unter anderem äußern sich Anne Will (58), sein alter Kumpel Joey Kelly (51), Peter Kloeppel (65), Campino (62), Markus Lanz (55) und Pamela Reif (28), die ihn seither begleitet hat, zum Comeback des "TV total"-Machers.

14. September, 20.15 Uhr: Großes Feuerwerk über dem PSD Bank Dome

Die Show startet mit einem großen Feuerwerk über dem PSD Bank Dome. Zudem angekündigt: Die Gastgeber Laura Wontorra (35), Frank Buschmann (59) und Elton (53), der von Showgeschichte redet.

14. September, 20.06 Uhr: Zahlreiche Promis verfolgen das TV-Comeback

Nicht nur 13.000 Zuschauer wollen das mit Spannung erwartete Comeback des TV-Großmeisters sehen, sondern auch zahlreiche Prominente. So wurden bereits "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova (37), Influenzier Stefano Zarrella (33), Fernsehmoderatorin Katja Burkard (59), Reality-Star Calvin Kleinen (32), Dschungelkönig Filip Pavlovic (30) sowie Olivia Jones (54) und viele mehr im PSD Bank Dome gesichtet.

14. September, 18.05 Uhr: Einlass in den PSD Bank Dome gestartet

Um 18 Uhr ist der Einlass in den Düsseldorfer PSD Bank Dome gestartet. Insgesamt werden 13.000 Zuschauer beim Show-Kampf, dem "CLARK FINAL FIGHT", zwischen Stefan Raab und Regina Halmich erwartet. Damit ist die Düsseldorfer Arena restlos ausverkauft.

14. September, 15.12 Uhr: Das kassiert Regina Halmich für den Show-Kampf

Dass Stefan Raab für den Fight, der bei RTL gezeigt wird, eine Menge Kohle bekommt, ist klar. Doch wie viel bekommt eigentlich seine Herausforderin? Nach Informationen von BILD soll Regina Halmich für den Show-Kampf rund 600.000 Euro. Inbegriffen sind dabei Gage, Werbe-Einnahmen und Co. Eine ordentliche Summe für das Comeback nach 17 Jahren.

14. September, 13.23 Uhr: Nicht nur Halmich, auch Moses Pelham brach Stefan Raab schonmal die Nase

Die Frage die viele Zuschauer heute Abend beschäftigen wird: Schafft es Regina Halmich erneut Stefan Raab die Nase zu brechen? 2001 gelang ihr das mit beherzten Schlägen schon einmal. Was schon fast in Vergessenheit geraten ist: Bereits 1997 brach sich Raab nach einer körperlichen Auseinandersetzung die Nase. Das war nach der Verleihung des Musikpreises Echo. Damals gerieten Raab und der Rapper Moses Pelham (53) aneinander. Der TV-Total Moderator hatte sich zuvor über den Musiker lustig gemacht. Die Tat hat Pelham später öffentlich bereut und sich entschuldigt. Trotzdem musste er eine Geldstrafe von 40.000 Mark und zusätzlich 10.000 Mark Schmerzensgeld an Raab zahlen. Kosten, die Regina Halmich heute erspart bleiben dürften, wenn sie sich heute mit Raab vor einem Millionenpublikum schlägt.

14. September, 12.12 Uhr: Kommentator Frank Buschmann völlig euphorisiert: "Noch nie erlebt"

Der Kommentator des Box-Spektakels Frank Buschmann (59) hat vorab verraten, dass der Schaukampf zwischen Raab und Halmich das größte wird, was er in jahrzehntelanger Fernsehunterhaltung machen durfte: "Ich habe so etwas noch nie erlebt", gibt der 59-Jährige vorab im Interview bei RTL zu. Wie der Entertainer aber tatsächlich aussehen wird, wenn er nach fast zehn Jahren TV-Abstinenz in den Ring steigt weiß Kommentatoren-Urgestein "Buschi" dagegen auch nicht. "Ich habe diese Woche nur mit Stefan Raab telefoniert", verrät er.

Wer am Ende des Schaukampfes als Sieger aus dem Ring steigt, ist bekanntlich völlig offen. Für den ehemaligen Schwergewichts-Profi-Boxer Axel Schulz (55) gibt es jedoch einen Favoriten: "Stefan hat durch den Gewichtsvorteil ein bisschen die Nase vorn." Das könne Regina Halmich jedoch durch ihre langjährige Erfahrung wettmachen, so der 55-Jährige.

14. September, 8:45 Uhr: Kampfhalle hermetisch abgeriegelt - Raab plant riesen Einlauf-Show

Niemand soll offenbar sehen was an Vorbereitungen für die Show des Jahres im ausverkauften PSD-Bank Dome in Düsseldorf abgeht. Die Halle ist vorab hermetisch abgeriegelt worden. Denn: Laut Informationen BILD plant Raab die größte Einlauf-Show, die es jemals bei einem Boxkampf gegeben hat. 45 Minuten soll die triumphale Rückkehr der selbsternannten "Killerplauze" dauern. Und: Angeblich soll der Entertainer nicht vor 22 Uhr auf der Bühne erscheinen.

14. September, 8.36 Uhr: Halmich bringt engen Vertrauten mit zum Ring!

Der Tag des Kampfes ist da! Und wie jetzt bekannt wurde, wird Raabs Kontrahentin Regina Halmich mit jemand ganz besonderem vor Ort sein. Halmichs langjähriger Anwalt und enger Vertrauter Christoph Schickhardt (69) wird überwachen, dass alle getroffenen Vereinbarungen eingehalten werden. Dazu sitzt der Star-Anwalt auch während des Kampfes in Ringnähe.

13. September, 16.26 Uhr: Macht Raab bald mit diesem Entertainer gemeinsame Sache?

Mit diesem Clip hat Stefan Raab (57) alle überrascht! Seit wenigen Tagen veröffentlicht die "TV total"-Ikone immer wieder Videos auf seinem Instagram-Kanal, um die Spannung über sein Aussehen vor dem Kampf gegen Regina Halmich (47) aufrechtzuerhalten. In zwei von drei Mitschnitten, ist dort Michael "Bully" Herbig (56) zu sehen und das ist kein Zufall. Denn angeblich soll die Zusammenarbeit der beiden Unterhaltungs-Giganten von Dauer sein. Demnach soll Raab sogar für einen kurzen Auftritt als musikalischer Cowboy in der Fortsetzung von Herbigs "Der Schuh des Manitu" im Gespräch sein.

13. September, 10.29 Uhr: Diese Frau soll das Box-Spektakel leiten

Da der Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) die Aufsicht und das Kommando am und im Ring haben, muss auch ein offizieller Ringrichter den Kampf leiten. Wie BILD berichtet, soll eine junge Frau aus Kaltenkirchen bei Hamburg dabei die Favoritin auf den Job beim Fight zwischen Raab und Halmich sein. Dabei soll es sich um Karoline Pütz (23) handeln. Sie ist die Tochter von BDB-Präsident Thomas Pütz (58).

