Krasse Vorwürfe bei "Sturm der Liebe": Wurde Alexandra absichtlich verletzt?

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " muss Katja eine Entscheidung fällen, und Alexandra rückt ein Missverständnis gerade.

Kurze Zeit später klingelt die Polizei und will Leander festnehmen - was ist passiert?

Nach einer magischen Nacht muss sich Katja eingestehen, dass sie den "Fürstenhof" eigentlich gar nicht verlassen will. Werner erkennt, dass sie mit ihrer Entscheidung hadert und macht ihr ein letztes Angebot. Ändert sie ihre Meinung?

Nach einem Essen mit Werner (Dirk Galuba, 82) trifft Katja dann später in der Pianobar erneut auf Markus - da fliegen die Funken!

Katjas (gespielt von Isabell Stern, 40) Besuch in Bichlheim neigt sich dem Ende zu. Schweren Herzens nimmt sie Abschied von Markus (Timo Ben Schöfer, 57), der gerne noch mehr Zeit mit ihr verbringen würden.

Alexandra (Daniela Kiefer, 49) redet Christoph (Dieter Bach, 59) im Krankenhaus ins Gewissen. © ARD/WDR / Christof Arnold

Christoph (Dieter Bach, 59) wirft Greta (Laura Osswald, 41) vor, Alexandra (Daniela Kiefer, 49) absichtlich verletzt zu haben. Im Krankenhaus erfährt sie, dass Alexandra nicht glaubt, dass sie vorsätzlich gehandelt hat. Kann Christoph auch davon überzeugt werden, dass es ein Unfall war? Alexandra hofft, dass er sich bei Greta entschuldigt.



Ana (Soluna-Delta Kokol, 25) hat das Geld ihrer Mutter statt für ihr Studium für ihr Pferd ausgegeben. Kann sie sich Zimmermädchen am "Fürstenhof" etwas dazu verdienenden und Nicole (Dionne Wudu, 41) das Darlehen zurückzahlen?

Michael (Erich Altenkopf, 53) bemerkt, wie angespannt das Verhältnis von Mutter und Tochter ist und will helfen.

Ob das klappt, sehen die Zuschauer am heutigen Montag um 15.10 Uhr in der ARD. Alle aktuellen Folgen kannst Du bereits vorab online in der ARD-Mediathek anschauen.