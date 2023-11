Neu bei "Sturm der Liebe": Sie mischen bald den Fürstenhof auf

München - In der neuen Staffel erhält der Cast der ARD-Serie " Sturm der Liebe " weiteren Zuwachs von zwei spannenden Charakteren.

Lily Lück (34) übernimmt die Rolle der Zoe de Lavalle bei "Sturm der Liebe". © ARD/Thomas Neumeier

Schauspielerin Lily Lück (34) wird ab Folge 4171 (voraussichtlicher Sendetermin: 21. Dezember) als Zoe de Lavalle nach Bichlheim kommen.

Die Dressurreiterin kommt für einen mehrwöchigen Workshop mit ihrem Pferd Sindbad an den "Fürstenhof" und fällt dort sehr bald Philipp Brandes (gespielt von Robin Schick, 29) auf.

"Als ich die Rolle der Zoe gelesen habe, konnte ich es gar nicht abwarten, sie zu spielen. Sie scheint im ersten Moment zickig und verwöhnt, doch habe ich schnell eine verletzliche und liebenswerte Seite an ihr entdecken können", berichtet Lily.

"Und zugegebenermaßen macht es manchmal auch einfach großen Spaß, die Böse zu spielen und ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen", gibt die Schauspielerin zu.

Zuschauer kennen die Darstellerin aus den TV-Serien "Friedmanns Vier" und "The Drag and Us".